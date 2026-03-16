“한미, 이번주 워싱턴서 3500억 달러 투자 협의 관련 회동”

블룸버그통신 보도…“트럼프에 맞춘 속도”

이미지 확대 국회 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회 야당 간사인 국민의힘 박수영 의원이 지난 12일 국회에서 열린 3월 임시국회 본회의에서 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미투자특별법) 제안 설명을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국회 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회 야당 간사인 국민의힘 박수영 의원이 지난 12일 국회에서 열린 3월 임시국회 본회의에서 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미투자특별법) 제안 설명을 하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국과 미국 측 무역 대표단이 한미 무역 합의에 따른 3500억 달러(약 522조원) 규모 대미 투자 이행 방안을 협의하기 위해 이번 주 미국 워싱턴DC에서 만난다고 블룸버그통신이 16일(현지시간) 보도했다.블룸버그통신은 익명의 소식통을 인용해 한국 정부 관계자들과 미국 상무부 및 국가에너지지배위원회 대표들이 미국 에너지 프로젝트와 기타 벤처 분야에 대한 잠재적 투자 방안을 논의하기 위해 회동할 예정이라면서 이같이 전했다.매체는 이번 협의가 대미 관세 협상 후속 조치의 일환인 ‘한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법’(대미투자특별법)이 지난 12일 국회 본회의에서 통과된 이후 이뤄지는 것이라고 전했다.이번 투자 구상에 대한 논의는 미국 정부가 지난 14~15일 일본 도쿄에서 개최한 ‘인도·태평양 에너지 안보장관회의 및 비즈니스 포럼’(IPEM) 행사를 계기로 성사됐다고 매체는 전했다.이 행사는 미국 국가에너지지배위원회가 일본 경제산업성과 공동 주최했다. 한국 측에서는 김정관 산업통상부 장관이, 미국 측에서는 더그 버검 내무부 장관과 크리스 라이트 에너지 장관 등이 참석했다.한 소식통은 한국 측 관계자 중 한 명이 이번 투자 구상에 따른 한미 에너지 분야 투자 프로젝트를 완수하기 위해 ‘트럼프 속도’에 맞춰 움직이겠다는 국가적 계획을 강조했다고 블룸버그통신에 전했다.산업통상부는 “미국 측과 긴밀히 소통하고 있다”면서도 회담에 대해서는 논평을 거부했다. 미 상무부는 블룸버그의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.앞서 지난 1월 26일 도널드 트럼프 미 대통령은 한국의 대미투자특별법 입법 지연을 문제 삼으며 일부 한국 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝힌 바 있다.이후 국회는 한미 양국이 총 3500억달러 규모 전략적 투자에 관한 양해각서(MOU)에 서명한 지 석 달 반 만인 지난 12일 여야 합의로 특별법을 처리했다.