“모즈타바, 푸틴 제안으로 러시아 극비 이송…현지서 수술”

쿠웨이트 매체 ‘알 자리다’ 보도

“은신처 노출 우려에 모스크바로”

이미지 확대 이란 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이. AFP 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 이란 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이. AFP 연합뉴스 자료사진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이란 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 미국·이스라엘의 공습으로 부상을 입어 러시아로 극비 이송돼 치료받고 있다고, 쿠웨이트 신문 ‘알 자리다’가 15일(현지시간) 그와 가까운 고위 소식통을 인용해 보도했다. 다만 이란 당국은 모즈타바의 건강 이상설을 부인하고 있다.보도에 따르면 모즈타바는 지난달 28일 미국과 이스라엘의 테헤란 폭격으로 “시설이 잘 갖춰진 병원에서 수술 및 정밀한 의료적 추적 관찰이 필요한 부상”을 입었다.하지만 계속된 공습과 보안 침투 우려 때문에 이란 내부에서는 적절한 치료 환경을 확보하기 어려웠다고 한다.특히 이란 보안 당국은 의료진 동선 추적을 통해 모즈타바의 은신처가 미국과 이스라엘에 노출될 것을 우려해 치료 장소를 해외로 옮기는 방안을 검토한 것으로 전해졌다.이후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 12일 마수드 페제시키안 이란 대통령과의 통화에서 모즈타바를 러시아로 이송해 치료하는 방안을 제안했으며, 모즈타바와 이란 관리들은 신중한 검토 끝에 푸틴 대통령의 제안을 받아들였다는 게 소식통들의 전언이다.모즈타바는 지난 12일 저녁 러시아 군용기를 통해 모스크바로 이송됐으며, 도착 직후 동행한 이란 의료진과 현지 러시아 의사들에게 수술받은 후 대통령 직속 의료시설에서 치료 중이라고 신문은 전했다.앞서 미국 측에서는 모즈타바가 부친 알리 하메네이 전 최고지도자와 공습 현장에 함께 있다가 팔과 다리, 안면 부위 등에 부상을 입었을 가능성을 거론한 바 있다. 일부 매체는 혼수상태 등 더 심각한 부상설도 제기했다.반면 아바스 아라그치 이란 외교부 장관은 “최고지도자는 완벽하게 건강한 상태이며 정상적으로 집무를 수행하고 있다”며 관련 내용을 전면 부인했다.이란 국영 방송은 12일 모즈타바의 성명을 아나운서가 대독하는 방식으로 그의 건재함을 과시하기도 했다.다만 알 자리다는 별도의 이란 소식통을 인용해, 모즈타바 명의의 첫 성명이 실제로는 이란의 핵심 실세로 꼽히는 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 작성했을 수 있다는 의혹이 있다고 전했다.소식통에 따르면 현지에서는 모즈타바가 해당 성명을 확인조차 못 했을 수 있다는 주장까지 나왔는데, 공개 석상에 모습을 드러내기는커녕 육성조차 나오지 않는 점이 이런 의구심을 키우고 있다고 매체는 설명했다.14일 도널드 트럼프 미국 대통령도 NBC뉴스와의 전화 인터뷰에서 모즈타바의 행방에 대해 “그가 살아 있는지조차도 모르겠다. 지금까지 아무도 그를 보여주지 못했다”라고 비아냥거린 바 있다.다만 트럼프 대통령은 모즈타바의 사망설에 대해서는 “루머”라고 답했다.한편 일각에서는 알 자리다의 이번 보도에 대해 이란 지도부의 혼란을 유도하려는 정보기관의 심리전일 가능성도 배제하지 않고 있다.