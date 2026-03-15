트럼프 “재미삼아 몇번 더 공격 가능”…이란 하르그섬 불지옥 예고

이란 하르그섬 추가 공격 시사

“모즈타바 살아있다면 항복해야”

생사 모른다면서도 “사망설은 루머”

“유가, 이전보다 더 떨어질 것” 주장

중간선거 악재 가능성에 “걱정 안해”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 미국 NBC 방송과의 전화 인터뷰에서 이란의 석유수출 기지 하르그섬을 “재미 삼아 몇 번 더 공격할 수 있다”며 추가 공격을 시사했다. 사진 왼쪽부터 하늘에서 본 하르그섬, 이란 공습 현장, 트럼프 대통령. 2026.3.14 엑스 자료 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 미국 NBC 방송과의 전화 인터뷰에서 이란의 석유수출 기지 하르그섬을 “재미 삼아 몇 번 더 공격할 수 있다”며 추가 공격을 시사했다. 사진 왼쪽부터 하늘에서 본 하르그섬, 이란 공습 현장, 트럼프 대통령. 2026.3.14 엑스 자료

이미지 확대 대(對)이란 군사작전을 수행 중인 미 중부사령부가 14일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 이란 하르그섬 집중 공습 관련 동영상의 일부 화면. 2026.3.14 엑스 닫기 이미지 확대 보기 대(對)이란 군사작전을 수행 중인 미 중부사령부가 14일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 이란 하르그섬 집중 공습 관련 동영상의 일부 화면. 2026.3.14 엑스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 석유 수출 기지 하르그섬을 “재미 삼아 몇 번 더 공격할 수 있다”며 추가 공격을 시사했다.트럼프 대통령은 14일(현지시간) 미국 NBC 방송과의 전화 인터뷰에서 이같이 밝혔다.그는 전날 미군의 폭격으로 하르그섬이 “완전히 파괴됐다”면서도 추가 공격 가능성을 거론하며 이란을 압박했다.또한 이란의 미사일, 드론 시설이 거의 대부분 무력화됐다며 “이틀 내 그들의 시설은 완전히 초토화될 것”이라고 덧붙였다.하르그섬은 페르시아만 북부의 22㎢ 크기의 산호초섬으로, 연간 9억 5000만 배럴을 처리해 이란의 원유 수출량 약 90%를 책임지는 유류 수출 터미널이다.이란 정권의 경제적 ‘생명줄’이자 전쟁 자금원인 하르그섬은 강철로 된 담벼락과 군인들이 보초를 서는 감시탑이 곳곳에 설치돼 있고, 이슬람혁명수비대(IRGC)가 삼엄한 경비를 서고 있다.트럼프 대통령은 전날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 하르그섬을 “이란의 왕관 보석(crown jewel·가장 귀중한 자산)”으로 부르며 이곳의 “모든 군사 목표물을 완전히 파괴했다”고 밝힌 바 있다.대(對)이란 군사작전을 수행 중인 미 중부사령부도 14일 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 “미군은 하르그섬에 있는 해군 기뢰 저장 시설, 미사일 벙커 등 90개 이상의 이란 군사 목표물을 성공적으로 타격했다”고 설명했다.다만 미국은 하르그섬의 “석유 인프라는 보존했다”고 밝혔다.미군이 하르그섬의 군사시설을 집중 타격하면서 석유 인프라는 보존한 것은 이란이 봉쇄한 중동의 원유 수출 항로인 호르무즈 해협의 통항 재개를 압박하려는 의도로 읽힌다.하르그섬 석유 인프라마저 파괴될 경우 국제 유가 불안을 더욱 부채질할 수 있고, 이란의 경제가 재건 불가능한 수준으로 붕괴할 수 있다는 점도 고려했을 수 있다. 하르그섬을 통해 수출되는 원유의 주 수입국은 중국이다.일각에선 하르그섬 군사시설 공습이 이 섬을 장악하기 위한 미 지상군 상륙의 사전 정비 작업이라는 분석도 제기된다.AP통신과 뉴욕타임스(NYT)는 약 2500명의 미 해병이 승선한 최대 3척의 군함이 인도·태평양 지역에서 중동으로 이동 중이며, 미 비영리 단체 해군연구소의 USNI뉴스는 트리폴리함과 제31해병원정대 일부가 대상이라고 전했다.워싱턴포스트(WP)는 일본 오키나와에서 출발한 해병원정대에 상륙정, 헬기, F-35 전투기, 그리고 약 800명의 보병 대대가 포함됐다고 보도했다.이 같은 병력 증파가 하르그섬과 어떤 연관이 있는지는 아직 불명확하다. 미 관리들은 하르그섬에 대한 지상 작전 여부에 대해 언급을 거부했다고 WP는 전했다.트럼프 대통령은 아직 공식 석상에 모습을 드러내지 않은 이란 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이에 대해서는 “그가 살아 있는지조차도 모르겠다. 지금까지 아무도 그를 보여주지 못했다”라고 비아냥거렸다.이어 “그가 살아 있지 않다는 이야기를 들었는데 만약 살아 있다면 나라를 위해 똑똑한 선택을 해야 한다. 그리고 그것은 항복이다”라며 이란이 이번 전쟁의 패배를 인정해야 한다고 주장했다.다만 트럼프 대통령은 모즈타바의 사망설에 대해서는 “루머”라고 답했다.전날 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 브리핑에서 모즈타바가 부상해 외모 등이 훼손됐을 가능성이 크다고 밝힌 바 있다.반면 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 미 MS나우 방송과 화상 인터뷰에서 “새 최고지도자에게는 아무 문제가 없다. 그는 어제 성명을 냈고 헌법에 따라 직무를 수행하고 있다”고 부상설을 일축했다.트럼프 대통령은 어떤 인물이 이란 차기 지도자가 되어야 한다고 생각하는지 묻자 특정 인물을 거론하지 않고 “이 나라(이란)의 미래를 위한 훌륭한 사람들이 있다”고만 말했다.잠재적 이란 지도자와 접촉하고 있는지에 관해서는 “그건 말하고 싶지 않다”며 “그들이 위험에 빠지길 원하지 않는다”고 했다.그는 이란이 전쟁 후 주변 중동 국가를 공격한 것이 미국의 공습 후 겪은 “가장 큰 놀라움이었다”며 아랍에미리트(UAE), 카타르, 사우디아라비아를 포함한 중동 내 미국 동맹국이 “불필요한 공격을 받았다”고 밝혔다.아울러 트럼프 대통령은 “이란은 합의를 원하지만 조건이 아직 충분하지 않아 그렇게 하고 싶지 않다”며 현 단계에서 이란 전쟁 종식을 위한 협상을 할 의향이 없다고 밝혔다.또한 합의를 위한 어떤 조건이든 “매우 확고해야 한다”면서도 합의 조건이 무엇인지 묻자 “그것에 대해 말하고 싶지는 않다”고 답변을 거부했다.유가 급등 상황에 대해서는 “이전보다 더 떨어질 것이다. 나는 한때 휘발유 가격을 사상 최저치로 떨어뜨린 적도 있다”며 전쟁이 끝나면 유가가 곧바로 하락할 것이라고 예상했다.유가 시장 불안정이 오는 11월에 진행될 미국 중간선거에 영향을 미칠 수 있다는 질문에는 “전혀 걱정하지 않는다”고 자신감을 표출했다.이어 “내가 원하는 유일한 것은 이란이 다시는 중동의 폭군이 되지 못하게 하는 것”이라고 부연했다.