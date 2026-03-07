이란 “종전 중재 움직임”…트럼프 “무조건 항복” 고수

전쟁 7일째 협상 전환 불투명

이미지 확대 마수드 페제시키안 이란 대통령과 트럼프 미국 대통령. 신화연합뉴스, 로이터연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 마수드 페제시키안 이란 대통령과 트럼프 미국 대통령. 신화연합뉴스, 로이터연합뉴스

이미지 확대 미군의 중동 작전을 총괄하는 미 중부사령부(CENTCOM) 브래드 쿠퍼 사령관은 3일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 영상 메시지에서 “우리는 이란 해군 전체를 침몰시키고 있다”며 “가장 가동이 잘되는 잠수함도 측면이 파괴되는 등 지금까지 이란 선박 17척을 파괴했다”고 말했다. 그러면서 28일 이란 선박 공습 장면을 촬영해 2일 CENTCOM이 공개한 영상 일부를 소개했다. 2026.3.3 미 중부사령부 닫기 이미지 확대 보기 미군의 중동 작전을 총괄하는 미 중부사령부(CENTCOM) 브래드 쿠퍼 사령관은 3일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 영상 메시지에서 “우리는 이란 해군 전체를 침몰시키고 있다”며 “가장 가동이 잘되는 잠수함도 측면이 파괴되는 등 지금까지 이란 선박 17척을 파괴했다”고 말했다. 그러면서 28일 이란 선박 공습 장면을 촬영해 2일 CENTCOM이 공개한 영상 일부를 소개했다. 2026.3.3 미 중부사령부

미국과 이스라엘의 공격으로 시작된 이란과의 전쟁이 일주일째 이어지는 가운데, 종전을 위한 중재 움직임이 처음으로 공식 언급됐다. 그러나 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘무조건 항복’ 외에는 합의가 없다는 강경 입장을 재확인하면서 협상 국면 전환 시점은 여전히 불투명한 상황이다.마수드 페제시키안 이란 대통령은 6일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X)를 통해 “일부 국가들이 분쟁 중재를 시도하고 있다”고 밝혔다. 그는 “중재 노력은 이란 국민을 과소평가해서는 안 되며, 분쟁을 촉발한 주체를 명확히 해야 한다”고 강조했다. 미국과 이스라엘이 먼저 공격했다는 점을 전제로 해야만 중재에 응할 수 있다는 뜻으로 해석된다.지난달 28일 개전 이후 종전 중재 움직임이 공식적으로 언급된 것은 이번이 처음이다.이란 정치 체계에서 대통령은 최고지도자에 종속된 위치지만, 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 사망 이후 페제시키안 대통령은 최고지도자 권한을 대행하는 임시 지도자위원회에 참여하고 있어 발언의 무게가 커졌다는 평가가 나온다.반면 트럼프 대통령은 강경한 입장을 유지했다. 그는 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “이란과의 합의는 ‘무조건 항복’ 외에는 없다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 이어 “그 이후 수용 가능한 지도자가 등장하면 미국과 동맹국들이 이란이 파멸의 벼랑 끝에서 벗어나도록 도울 것”이라며 “이란을 경제적으로 더 강하게 만들 것”이라고 말했다. 그러면서 자신의 정치 구호인 ‘미국을 다시 위대하게(MAKE AMERICA GREAT AGAIN)’를 변형한 “이란을 다시 위대하게(MAKE IRAN GREAT AGAIN)”라는 표현을 사용했다.또 트럼프 대통령은 이란 최고지도자의 후계 문제와 관련해 하메네이의 차남 모즈타바가 거론되는 것에 대해 “시간 낭비”라며 부정적인 입장을 나타냈다. 그는 “우리는 이란에 조화와 평화를 가져올 지도자를 원한다”고 강조했다.전쟁은 개전 7일째에도 계속되고 있다. 이란은 이날 이스라엘 남부 등을 향해 탄도미사일 공격을 이어갔고, 바레인·카타르·쿠웨이트 등 걸프 지역의 미군 시설을 겨냥한 공격도 지속했다.이스라엘도 전투기 등을 동원해 이란 군사시설을 목표로 한 15번째 집중 공습을 실시했다고 밝혔다. 이스라엘군은 테헤란 남쪽 곰 산업지대 폭격에 앞서 민간인에게 대피를 권고하기도 했다.이스라엘군은 이란의 미사일 발사 규모가 점차 줄어드는 양상을 보이고 있다고 평가했다. 전쟁 첫날 이란이 발사한 탄도미사일은 90발 정도였지만 최근에는 하루 20발 수준으로 감소한 것으로 전해졌다.