‘같은 번호’로 22년 복권 산 뚝심 男…결국 51억원 돈벼락 맞았다

22년 동안 한 번도 번호를 바꾸지 않고 복권을 사온 미국 남성이 결국 350만 달러(약 51억원)의 잭팟을 터뜨렸다.16일(현지시간) 미국 오하이오주 지역방송 WKYC에 따르면, 오하이오주 애크런에 사는 한 남성이 이달 초 350만 달러짜리 클래식 로또에 당첨됐다. 그가 22년간 고집스럽게 찍어온 번호는 6, 8, 16, 20, 26, 45였다.당첨 복권은 애크런 브라운 스트리트 997번지에 위치한 편의점에서 구매한 것이었다. 이 남성은 매달 10달러(약 1만 5000원)씩 꾸준히 복권을 샀고, 겨울철 다른 지역에서 지낼 때는 가장 친한 친구에게 대신 사달라고 부탁해왔다.당첨 사실을 알게 된 건 지난 4일이었다. 추첨 결과를 확인하던 그는 자신의 번호를 바로 알아봤다. 그는 곧장 아내에게 “우리 진짜 큰 수영장을 살 수 있겠어!”라고 외쳤고, 비행기를 타고 집으로 날아가 기다리고 있던 당첨 복권을 직접 챙겨왔다.수십 년간 몇 번의 소액 당첨 외에 별다른 성과가 없었는데도 같은 번호를 고집한 이유를 묻자, 그는 그냥 “고집이 세서”라고 답했다.신원을 밝히지 않은 이 남성은 일시불 수령을 선택해 170만 달러(약 25억원)를 받게 됐다. 주·연방 세금을 제하고 나면 실수령액은 약 128만 1875달러(약 19억원)다.당첨금 사용 계획도 이미 세워뒀다. 오하이오 복권위원회에 따르면 그는 공식적으로 은퇴를 선언했으며, 새집을 장만하고 아내에게 약속한 수영장과 함께 홈 트레이닝 공간도 꾸밀 예정이다.한편 클래식 로또에서 잭팟에 당첨될 확률은 약 1398만 분의 1이다. 추첨은 매주 월·수·토요일 오후 7시 5분에 진행된다.