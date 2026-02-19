‘같은 번호’로 22년 복권 산 뚝심 男…결국 51억원 돈벼락 맞았다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘같은 번호’로 22년 복권 산 뚝심 男…결국 51억원 돈벼락 맞았다

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-02-19 10:06
수정 2026-02-19 10:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
복권과 마킹 용지. 123rf
복권과 마킹 용지. 123rf


22년 동안 한 번도 번호를 바꾸지 않고 복권을 사온 미국 남성이 결국 350만 달러(약 51억원)의 잭팟을 터뜨렸다.

16일(현지시간) 미국 오하이오주 지역방송 WKYC에 따르면, 오하이오주 애크런에 사는 한 남성이 이달 초 350만 달러짜리 클래식 로또에 당첨됐다. 그가 22년간 고집스럽게 찍어온 번호는 6, 8, 16, 20, 26, 45였다.

당첨 복권은 애크런 브라운 스트리트 997번지에 위치한 편의점에서 구매한 것이었다. 이 남성은 매달 10달러(약 1만 5000원)씩 꾸준히 복권을 샀고, 겨울철 다른 지역에서 지낼 때는 가장 친한 친구에게 대신 사달라고 부탁해왔다.

당첨 사실을 알게 된 건 지난 4일이었다. 추첨 결과를 확인하던 그는 자신의 번호를 바로 알아봤다. 그는 곧장 아내에게 “우리 진짜 큰 수영장을 살 수 있겠어!”라고 외쳤고, 비행기를 타고 집으로 날아가 기다리고 있던 당첨 복권을 직접 챙겨왔다.

수십 년간 몇 번의 소액 당첨 외에 별다른 성과가 없었는데도 같은 번호를 고집한 이유를 묻자, 그는 그냥 “고집이 세서”라고 답했다.

신원을 밝히지 않은 이 남성은 일시불 수령을 선택해 170만 달러(약 25억원)를 받게 됐다. 주·연방 세금을 제하고 나면 실수령액은 약 128만 1875달러(약 19억원)다.

당첨금 사용 계획도 이미 세워뒀다. 오하이오 복권위원회에 따르면 그는 공식적으로 은퇴를 선언했으며, 새집을 장만하고 아내에게 약속한 수영장과 함께 홈 트레이닝 공간도 꾸밀 예정이다.

한편 클래식 로또에서 잭팟에 당첨될 확률은 약 1398만 분의 1이다. 추첨은 매주 월·수·토요일 오후 7시 5분에 진행된다.
김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이 남성이 같은 번호로 복권을 구매한 기간은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로