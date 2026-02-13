큰딸이 환갑인데… 91세에 7번째 아이 얻은 프랑스인

이미지 확대 6개월 된 딸 안고 있는 피에르-아이샤 부부. 엑스 닫기 이미지 확대 보기 6개월 된 딸 안고 있는 피에르-아이샤 부부. 엑스

프랑스의 한 90대 남성이 일곱 번째 아이를 품에 안으며 다시 아버지가 됐다. 그의 큰딸은 올해 환갑을 맞았다.13일(현지시간) 프랑스 일간 르파리지앵에 따르면 피에르 사블레(91)는 39세 아내 아이샤와 사이에서 태어난 생후 6개월 된 딸 루이자 마리아를 키우고 있다. 마리아는 그의 일곱 번째 자녀다. 자녀들은 모두 다른 어머니에게서 태어났으며, 가장 큰 딸은 60세가 됐다.사블레는 “나를 아는 사람들은 다 안다. 나는 내가 하고 싶은 대로 하며 누구에게도 설명할 필요가 없다”고 말했다.그가 90대에 다시 아이를 갖기로 결심한 배경에는 꾸준한 체력 관리가 있었다. 그는 79세에 처음으로 뉴욕 마라톤을 완주했고 이후 파리, 로마, 로스앤젤레스 마라톤까지 완주했다. 현재는 트레일 러닝을 즐기고 있다.두 사람의 만남 역시 운동이 계기였다. 4년 전 스키장에서 처음 만난 아이샤는 “그가 스노보드를 타고 내려오는 모습을 보고 며칠 전 텔레비전에서 봤던 그 유쾌한 인물이라는 걸 알아봤다”고 회상했다. 대화는 자연스럽게 이어졌고, 우정은 사랑으로 발전했다. 두 사람은 2023년 결혼했다.아이샤는 “결혼 소식을 주변에 알릴 때가 가장 힘들었다. 당시 나는 막 이혼한 상태였고 가족들은 내가 상처받지 않기를 바랐다”며 “하지만 피에르를 직접 만난 뒤에는 의문이 사라졌다”고 밝혔다. 루이자는 아이샤에게 첫 아이다.온라인에서는 나이 차와 고령 출산을 두고 다양한 반응이 이어지고 있다. 특히 아이가 어릴 때 아버지를 잃을 가능성을 우려하는 목소리도 나온다. 이에 대해 아이샤는 “그런 걱정은 이해한다”면서도 “내가 돈 때문에 결혼했다는 말은 상처가 된다”고 전했다.사블레는 “사랑하면 모든 게 가능하다. 문제 될 것은 없다”며 현재의 삶에 만족감을 드러냈다.한편 일반의 지미 모하메드 박사는 RTL 방송에서 “남성은 이론적으로 평생 생식 능력을 유지할 수 있으며 건강한 생활 습관이 도움이 된다”고 설명했다.앞서 할리우드 배우 알 파치노와 로버트 드니로도 각각 83세, 79세의 나이에 새 아이의 아버지가 돼 화제가 됐다. 국내에서는 배우 김용건이 76세에 득남해 주목받았다.