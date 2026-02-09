홍콩 법원, 反中 언론인 지미 라이에 징역 20년 선고

홍콩 법원, 反中 언론인 지미 라이에 징역 20년 선고

안석 기자
안석 기자
입력 2026-02-09 12:00
수정 2026-02-09 12:00
이미지 확대
FILES-HONG KONG-CHINA-POLITICS-COURT
지미 라이. 연합뉴스


홍콩 법원이 국가보안법 위반 혐의로 기소된 반중 언론인 지미 라이에게 징역 20년을 선고했다.

홍콩 매체 HK01 등은 웨스트카오룽(서구룡) 법원이 9일 오전 지미 라이에 대해 외국 세력과의 공모 및 선동 혐의 등 총 3개 혐의를 모두 유죄로 인정하고 이같이 형을 결정했다고 보도했다.

법원은 지미 라이가 2019년 홍콩 시위에서 자신의 국제적 인맥을 활용해 반중 캠페인 단체 ‘SWHK’ 등과 함께 여러 국가를 상대로 중국과 홍콩 정부 및 관료들에 대한 제재를 적극적으로 로비했다고 판단했다. 또 반중 매체 빈과일보를 통해 시민을 선동한 행위가 국가보안법을 위반했다고 봤다.

빈과일보 창업자이자 사주였던 지미 라이는 외국 세력과 공모하고 선동적 자료를 출판해 홍콩 국가보안법을 위반한 혐의 등으로 2020년 12월 구속기소 됐다.

홍콩 법원은 지난해 12월 지미 라이에 대해 외국 세력과의 공모, 선동적 자료 출판 등 3개 혐의에 대해 모두 유죄 판단했다.
조희선 기자
위로