경북 경주시, 노후 산단 경관 개선…‘아름다운 거리’로 변신

세줄 요약 경주시는 1994년 조성된 외동일반산업단지에 30억원을 투입해 산책로와 소공원, 도로·가로환경, 스마트 가로등, LED 표지병 등을 정비했다. 이달 준공을 앞두고 보행환경과 경관, 야간 안전성을 높여 생활형 산단으로 전환하는 사업이다. 외동일반산단, 30억원 투입해 경관 개선 추진

산책로·소공원·조명 정비로 보행환경 확충

생활형 산업단지 전환과 근로환경 개선 기대

이미지 확대 경북 경주시 외동일반산단 일원에 버스정류장을 설치해 경관 개선에 나서는 작업자들. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시 외동일반산단 일원에 버스정류장을 설치해 경관 개선에 나서는 작업자들. 경주시 제공

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경북 경주의 노후 산업단지가 아름다운 거리로 재탄생한다.경주시는 외동일반산업단지를 대상으로 추진 중인 ‘아름다운 거리 조성’이 이달 준공을 앞두고 막바지 공사가 진행 중이라고 6일 밝혔다.외동일반산단은 1994년 조성된 경주 최초 민간 산업단지로, 울산 공업도시의 배후단지 역할을 해왔다. 반경 2㎞ 내 모화·석계·문산 등 10개 산업단지에 308개 업체, 6500여명의 근로자가 종사하고 있다.조성 30년이 넘은 노후 산단으로 기반 시설이 낙후되면서 보행환경 불편, 불법 주정차, 휴식 공간 부족, 경관 개선 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다. 이에 시는 총사업비 30억원을 투입해 지난해 3월 공모 선정 이후 산단 환경 개선 사업을 추진해 왔다.사업은 ▲산책로 및 소공원 조성 ▲도로 및 가로환경 정비 ▲스마트 가로등 및 LED 도로표지병 설치 ▲공공디자인 적용 등 산단 전반의 환경을 개선하는 데 초점을 맞췄다. 산책로와 소공원을 조성해 근로자와 주민 휴식·소통 공간을 확충하고, 노후 보행로와 도로 시설을 정비해 안전하고 쾌적한 보행환경을 확보한다.이와 함께 야간 경관 조명과 스마트 가로등과 LED 표지병을 설치해 시인성과 안전성을 높이고, 산책로와 소공원 일대에는 쿨링포그를 설치해 여름철 근로환경 개선 효과도 기대된다.시 관계자는 “거리 조성을 통해 외동일반산단이 생산 중심 공간에서 벗어나 생활형 산업단지로 전환될 것”이라며 “쾌적한 근로환경을 조성해 청년이 일하고 싶은 활력 있는 산업단지로 만들어 가겠다”고 했다.