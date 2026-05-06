아파트 외벽 칠하다 추락… 70대 작업자 끝내 숨져

세줄 요약 경남 창원의 한 아파트에서 외벽 도색 작업을 하던 70대가 달비계에서 약 6m 아래로 추락해 숨졌다. 사고 당시 안전모와 안전조끼를 착용하지 않은 채 작업한 것으로 조사됐다. 고용부는 작업 중지 명령을 내리고 산업안전보건법 위반 여부를 살피고 있다. 창원 아파트 외벽 도색 중 70대 추락 사망

달비계 작업 중 안전장비 미착용 정황 조사

고용부 작업중지 명령, 경찰 과실치사 검토

이미지 확대 안전모 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 안전모 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 창원의 한 아파트에서 외벽 도색 작업을 하던 70대가 추락해 숨졌다.6일 고용노동부 창원지청과 마산동부경찰서에 따르면 전날 오전 8시 5분쯤 창원시 마산회원구 회원동의 3층짜리 아파트에서 외벽 도색 작업을 하던 A씨가 약 6m 높이에서 아래로 추락했다.이 사고로 A씨는 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.A씨는 달비계(밧줄로 매달아 놓은 작업대)에 앉아 외벽 도색 작업을 하던 중 추락했으며, 사고 당시 안전모와 안전조끼 등은 벗어둔 채 작업했던 것으로 조사됐다.고용부 창원지청은 현장에 달비계 작업 중지 명령을 내리고 산업안전보건법 위반 여부를 조사하고 있다.A씨는 한 업체에 소속된 작업자로, 이 업체는 5인 미만 사업장이어서 중대재해처벌 등에 관한 법률 적용 제외 대상인 것으로 알려졌다.다만 이 업체는 A씨가 아파트 측에 직접 고용돼 있었다고 고용부에 주장한 것으로 전해졌다.경찰은 정확한 사고 경위를 파악한 뒤 현장 관계자들을 업무상 과실치사 혐의로 조사할 방침이다.