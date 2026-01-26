“창문·화장실 없는 지하실서 무려 20년”…평범한 집에 꼭꼭 숨겨진 80대男

이미지 확대 감금된 남성의 모습. 이 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 감금된 남성의 모습. 이 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

핀란드 헬싱키에서 창문 없는 지하실에 20년간 갇혀 지내던 80대 남성이 구조됐다. 경찰은 이 남성을 감금한 용의자 3명을 체포하고 인신매매 혐의로 수사 중이다.25일(현지시간) 피플지 등에 따르면 헬싱키 경찰은 지난 19일 이 지역 한 단독주택 지하실에서 80대 남성을 발견했다.경찰은 다른 기관으로부터 제보를 받고 주택을 수색했다. 경찰은 “지하실에서 건강 상태가 매우 나쁜 80대 남성을 발견했고, 즉각적인 도움이 필요한 상태였다”고 밝혔다.남성이 지내던 공간에는 창문이 없었고 화장실, 목욕 시설, 취사 시설도 갖춰지지 않았다.현재 남성은 관련 당국의 보호를 받고 있다. 경찰은 남성의 신원을 공개하지 않았다.경찰은 이 집에 거주하던 60대 남성 2명과 여성 1명을 체포했다. 이들은 모두 헬싱키 주민이다.예비 조사 결과 남성은 수십 년 전 이 지하실로 이사했다. 경찰은 용의자들이 남성을 착취해 금전적 이득을 취한 인신매매 혐의를 조사하고 있다.경찰은 현지 매체와의 인터뷰에서 해당 남성이 20년 전 자발적으로 지하실로 이사했지만 이후 건강이 악화됐으며 용의자들은 서로 친척 관계라고 전했다.용의자들은 범죄 혐의 제기에 충격을 받았으며 현재 수사에 협조하고 있다고 한다. 이들은 구속 후 석방됐다.