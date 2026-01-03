美, 베네수 대대적 공습 시작…“마두로 생포”

이미지 확대 VENEZUELA-US-CONFLICT-CRISIS 2026년 1월 3일 카라카스에서 발생한 일련의 폭발 후 베네수엘라 최대 군사 단지인 푸에르테 티우나에서 발생한 화재 사진 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 VENEZUELA-US-CONFLICT-CRISIS 2026년 1월 3일 카라카스에서 발생한 일련의 폭발 후 베네수엘라 최대 군사 단지인 푸에르테 티우나에서 발생한 화재 사진 AFP 연합뉴스

이미지 확대 FILES-VENEZUELA-US-CONFLICT-CRISIS 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 부부. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 FILES-VENEZUELA-US-CONFLICT-CRISIS 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 부부. AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국이 베네수엘라 수도 등에 대한 공습을 시작했다. 이번 공습은 지난해 6월 이란의 지하핵시설 공습에 이은 트럼프 2기 행정부의 두번째 직접적인 해외 군사개입이다.도널드 트럼프 대통령은 3일(현지시간) 트루스소셜에 미국의 공습 소식을 전하며 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포해 베네수엘라 밖으로 이송했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “(마두로가) 아내와 함께 체포돼 그 나라(베네수엘라) 밖으로 날아갔다”고 전했다. 이어 “이 작전은 미국 법 집행 기관과 협력하에 수행됐다”며 “오전 11시 마러라고에서 기자회견이 열린다”고 했다.CNN은 첫번째 공격으로 추정되는 폭발이 베네수엘라 수도 카라카스에서 오전 1시 50분쯤 발생했고, 이어 여러 차례 폭발이 목격됐다고 전했다. 로이터 통신은 최소 7차례 폭발음이 발생했고 저공비행하는 항공기 소리가 포착됐다고 보도했다. 갑작스러운 공습에 놀란 주민들이 여러 지역에서 거리로 쏟아져 나왔고, 카라카스 남부 주요 군사기지 인근에선 전력이 끊겼다. CNN은 미란다주 해안도시 히게로테 공항에서 있었던 대형 화재와 폭발 영상도 공개했다.이번 공습은 베네수엘라를 겨냥해 카리브해와 동태평양에서 마약운반선으로 의심되는 30척 넘는 선박을 격침해왔던 미국이 본격적으로 베네수엘라 본토를 공격한 사례다. 트럼프 대통령은 베네수엘라에 대한 직접 공격이 조만간 있을 것임을 수차례 경고한 바 있다. 특히 그는 지난 크리스마스 연휴 기간 베네수엘라 본토에 대한 공격이 한차례 있었음을 언급하기도 했다.트럼프 대통령은 마두로를 체포했다고 전격 공개하며 공습이 속전속결로 이뤄졌음을 시사했지만, 어떻게 체포했고 어디로 이송했는지 등 구체적인 내용을 공개하지는 않았다. 일각에선 마러라고 기자회견에서 세부 내용을 공개할 가능성이 제기된다. CBS는 트럼프 대통령이 이번 공습을 지시했다고 당국자들의 발언을 인용해 보도했다. 당초 지난 크리스마스 당일 베네수엘라 공습을 논의했지만, 나이지리아에서 이슬람국가(IS)를 우선 공습한 뒤 새해가 시작하며 베네수엘라를 본격적으로 공격한 것으로 전했다.베네수엘라 정부는 미국으로부터 ‘중대한 군사적 공격’을 받았다며 국가비상사태를 선포한다고 밝혔다. 베네수엘라 국방부는 마두로 정부 명의로 된 성명에서 “오늘 새벽 미국이 수도 카라카스를 비롯해 미란다·아라과·라과이라주 내 민간·군사 시설에 중대한 군사적 침공을 가했다”며 “이는 국제법을 명백히 위반한 평화 위협 행위”라고 규탄했다.