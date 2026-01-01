휴머노이드 로봇이 男급소 ‘강타’…아찔한 순간에 전세계 누리꾼 폭소

이미지 확대 모션 캡처 수트를 입은 남성(왼쪽)의 동작을 따라하던 로봇이 급소를 가격하는 순간. 소셜미디어(SNS) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 모션 캡처 수트를 입은 남성(왼쪽)의 동작을 따라하던 로봇이 급소를 가격하는 순간. 소셜미디어(SNS) 캡처

휴머노이드 로봇이 인간의 동작을 똑같이 따라하다가 급소를 ‘강타’하는 아찔한 순간이 포착돼 전 세계 누리꾼들의 폭소를 자아냈다.29일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면, 한 남성이 휴머노이드 유니트리 G1 로봇에게 급소를 가격당하는 영상이 소셜미디어(SNS)에서 인기를 끌고 있다.영상은 중국 동영상 플랫폼 빌리빌리에 처음 올라온 뒤 각종 SNS로 퍼져나갔다. 영상 속 남성은 모션 캡처 수트를 입고 있었다. 모션 캡처 수트는 몸의 움직임을 감지하는 센서가 달린 옷으로, 신체 동작을 디지털 데이터로 변환한다.문제는 이 데이터가 바로 유니트리 G1 로봇에 전달된다는 점이었다. 로봇은 남성의 동작을 거의 즉시 따라했다.남성이 높이 발차기를 시도하자 로봇도 똑같이 발을 들어올렸다. 그런데 로봇의 발이 남성의 급소를 정확히 가격했다.남성은 고통에 몸을 구부렸고, 로봇은 그 동작마저 그대로 따라했다.이 영상은 SNS에서 화제를 모았다. 한 사용자는 “급소를 차는 것도 모자라 고통까지 따라하다니 악마적”이라고 농담했다.다른 사용자는 “스스로 급소를 차는 인류의 모습은 현재의 기술을 완벽하게 보여주는 은유”라고 댓글을 달았다.유니트리 G1 로봇은 무게 35㎏, 키 1.32m이며, 관절 자유도가 23도에 달해 사람보다 더 유연하게 움직일 수 있다.상업적으로 구매 가능한 휴머노이드 로봇으로, 뛰어난 기술을 자랑하지만 특정 작업을 수행하려면 별도의 프로그래밍이 필요하다.기본 상태의 유니트리 G1은 걷기와 손 흔들기 정도밖에 할 수 없다.