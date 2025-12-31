美, 베네수엘라 영토 첫 타격… “CIA가 드론 띄워 부두 공격”

트럼프 “마약 적재 지역에 큰 폭발”

언급한 공습 세부 내용 언론서 보도

지상 목표물 공격으로 양국 긴장감

네타냐후 만나 이란·하마스 압박도

2025-12-31 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 중앙정보국(CIA)이 베네수엘라 영토를 대상으로 첫 공격을 단행했을 가능성이 29일(현지시간) 제기됐다.CNN은 이날 익명의 소식통을 인용한 보도에서 “CIA가 이달 초 베네수엘라 연안의 외딴 부두를 드론으로 공격했다”고 보도했다. 당시 공습으로 부두 시설과 선박이 파괴됐지만, 현장에 인원이 없어 인명 피해는 발생하지 않았다고 소식통은 전했다. 당국은 베네수엘라 범죄 조직 ‘트렌 데 아라과’가 이 부두에 마약을 보관하고, 선박에 실어 다른 곳으로 운송하는 거점으로 활용한다고 판단한 것으로 전해졌다.전날 공개된 라디오 인터뷰에서 도널드 트럼프 미 대통령은 중남미 마약 밀수를 차단하기 위한 미군 작전이 있었다고 언급해 베네수엘라를 대상으로 첫 육상 타격이 있었던 게 아니냐는 관측이 나온 바 있다. 트럼프 대통령은 또 이날 마러라고 리조트에서 열린 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 회담 자리에서도 “마약을 배에 적재하는 부두 지역에서 큰 폭발이 있었다”며 공습 사실을 공개했다. 다만 작전 주체가 군인지 CIA인지는 언급하지 않았다.CNN은 이번 공습에 대해 “미국이 베네수엘라 지상 목표물을 공격한 첫 사례”라며 “향후 미국과 베네수엘라 간 긴장을 더욱 고조시킬 수 있다”고 내다봤다. 그간 미국은 베네수엘라 근해에서 마약을 운반하는 것으로 의심되는 선박을 격침하거나 국제법을 위반한 유조선을 나포하며 베네수엘라 정권을 압박해왔다.한편 트럼프 대통령은 네타냐후 총리와의 회담한 뒤 취재진과 만나 “이란이 다시 (핵무기 등) 전력을 키우려 한다는 이야기를 들었다. 만약 그렇게 한다면 박살 낼 것”이라며 이란과 팔레스타인 무장 정파 하마스에 엄포를 놓았다.