27억명이 소고기 줄이지 않으면…지구온난화 경고 나왔다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

27억명이 소고기 줄이지 않으면…지구온난화 경고 나왔다

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025-12-28 07:47
수정 2025-12-28 07:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)가 새해를 ‘2050년 기후 대재앙’을 막을 수 있는 마지막 시기로 분석한 가운데 지구온난화로 인한 재앙의 전조로 평가되는 현상들이 지구 곳곳에서 나타났다. 기후변화로 숲이 건조해진 탓에 산불이 두 달 이상 꺼지지 않던 호주 뉴사우스웨일스주 나우라 마을. 나우라 AFP 연합뉴스
기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)가 새해를 ‘2050년 기후 대재앙’을 막을 수 있는 마지막 시기로 분석한 가운데 지구온난화로 인한 재앙의 전조로 평가되는 현상들이 지구 곳곳에서 나타났다. 기후변화로 숲이 건조해진 탓에 산불이 두 달 이상 꺼지지 않던 호주 뉴사우스웨일스주 나우라 마을. 나우라 AFP 연합뉴스


기후변화를 산업화 이전 대비 2도 이내로 억제하려면 전 세계 인구의 약 44%가 탄소 배출이 적은 식품 중심으로 식단을 바꿔야 한다는 연구 결과가 나왔다. 특히 소고기 등 육류와 유제품 소비가 식품 부문 온실가스 배출의 핵심 요인으로 지목됐다.

캐나다 브리티시 컬럼비아대 나빈 라만쿠티 교수팀은 27일(현지시간) 국제학술지 ‘환경연구:식품 시스템’에 발표한 연구에서 전 세계 식품 관련 온실가스 배출량의 99%를 차지하는 112개국 자료를 분석한 결과를 공개했다.

연구에 따르면 현재 식품 생산·소비 과정에서 발생하는 온실가스는 인류 전체 배출량의 약 26~34%를 차지한다. 소득 수준별로 보면 배출량 상위 15%가 전체 식품 온실가스의 30%를 배출하고 있었으며, 이는 하위 50%가 배출하는 양과 맞먹는 수준이다.

상위 15%에는 중앙아프리카공화국, 브라질, 호주 등 고배출 국가와 고소득 국가의 고소득층이 포함됐다. 연구팀은 이들 집단의 식단이 육류, 특히 소고기와 유제품 중심이라는 점을 공통점으로 꼽았다.

연구팀은 전 세계가 감당할 수 있는 온난화 2도 이하 목표에 맞춰 1인당 연간 식품 온실가스 배출 상한선을 계산한 결과, 이를 초과하는 인구가 전 세계의 44.4%(약 27억명)에 달한다고 밝혔다. 이는 기후변화를 억제하려면 세계 인구의 약 44%가 즉각 식단 전환에 나서야 한다는 의미다.

문제는 시간이 갈수록 상황이 더 악화된다는 점이다. 같은 계산을 2050년에 적용할 경우, 1인당 배출 상한선을 넘는 인구 비율은 89~91%에 이를 것으로 추정됐다.

연구팀은 “음식은 누구나 매일 선택하는 영역이기 때문에 개인의 식단 변화만으로도 큰 감축 효과를 낼 수 있다”며 “비행도 자주 하고 소고기도 많이 먹는 사람이라면, 이제는 둘 중 하나를 고르는 문제가 아니라 두 가지를 모두 줄여야 한다”고 강조했다.

특히 평균적인 캐나다인의 식품 관련 온실가스 배출량 중 약 43%가 소고기 소비에서 발생하는 것으로 나타났다. 연구팀은 최악의 기후변화를 피하려면 소고기 섭취를 줄이는 것이 식품 부문 온실가스 감축의 핵심이라고 덧붙였다.
김유민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기후변화를 2도 이내로 억제하려면 식단 전환이 필요한 세계 인구 비율은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로