‘황금함대’ 거점 된 한화필리… “美핵잠 건조 준비 이미 착수”

한화 美조선사업부문 사장 간담회“인력 확충·한국 기술 이전 등 진행
생산 시기는 한미 정부 협력에 달려”
한화필리조선소, 국가안보다목적선박 건조
지난 22일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 한화필리조선소에서 국가안보다목적선박(NSMV)의 건조 작업이 마무리되고 있다.
필라델피아 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 미 해군의 ‘황금함대’ 구축 계획을 발표하면서 한화를 협력 파트너로 거론한 가운데 한화는 미 해군에 필요한 핵추진잠수함 등을 건조하기 위한 준비 작업에 이미 착수했다고 밝혔다.
톰 앤더슨 한화디펜스USA 조선사업부문 사장은 지난 22일(현지시간) 필라델피아 한화필리조선소에서 열린 한국 취재진 간담회에서 “한화필리조선소는 한국이라는 미국의 가장 강력한 동맹국과 함께 핵추진잠수함 공동 생산을 실현하는 데 중요한 강점을 보유하고 있다”고 말했다.
이어 한화필리조선소가 핵추진잠수함 건조를 위한 준비 작업에 이미 착수했다며 “인력 확충, 생산 효율 개선, 시설 투자, 한국 조선소의 모범 사례 및 기술 이전 작업을 진행하고 있다”고 전했다. 핵추진잠수함 생산 가능 시기에 대해 앤더슨 사장은 “(한미) 양국 정부가 앞으로 어떤 방식으로 협력해 나갈지에 달려 있다”고 말했다. 이날 간담회에 함께 참석한 알렉스 웡 한화그룹 글로벌 최고전략책임자(CSO)는 미국이 한국과 협력해 미국의 조선 역량을 확대해야 한다는 공감대가 미 의회와 행정부에 형성돼 있다고 했다. 웡 CSO는 “미 대통령은 행정명령을 통해 미국 조선업을 다시 강화하겠다는 정책 방향을 이미 분명히 제시했다”면서 “그 과정에서 필라델피아를 중요한 거점으로 보고 있으며, 한화필리조선소를 중심으로 핵추진잠수함을 포함한 여러 선박을 건조하는 방향을 염두에 두고 있다”고 말했다.
앞서 트럼프 대통령은 지난 22일 황금함대 구상을 발표하면서 미 해군의 신형 프리깃함(호위함)을 한화와 협력해 건조할 계획이라고 밝혔다. 또 한화가 필리조선소에 50억 달러(약 7조원)를 투자하기로 합의했다고 소개했다.
이날 간담회가 트럼프 대통령의 황금함대 구상 발표 이전에 이뤄진 터라 신형 호위함 건조 계획과 관련한 구체적인 언급은 나오지 않았다.
2025-12-26 2면
