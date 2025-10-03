트럼프 “4주 후 시진핑 만나 논의”… ‘폭풍의 눈’으로 떠오른 대두 수입

“주요 의제”… APEC서 회담 재확인

최대 큰손 中, 5월 이후 구매 ‘0건’

美농가 불만 고조에 표심 달래기

도널드 트럼프 미국 대통령이 곧 시진핑 중국 국가주석과 만나 미국산 대두 수입 재개를 중점적으로 논의하겠다고 밝혔다. 오는 31일 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한 미중 정상의 만남에서 트럼프 대통령의 지지 기반에 대거 타격을 준 대두 수입이 ‘폭풍의 눈’으로 떠오르게 됐다.트럼프 대통령은 1일(현지시간) 트루스소셜에 “중국이 단지 ‘협상’을 이유로 구매를 중단하면서 우리나라 대두 재배 농민들이 피해를 보고 있다”며 “관세로 많은 돈을 벌었고, 그 수익의 작은 일부로 농민을 도울 것”이라고 했다. 이어 “나는 절대 우리 농민이 실망하게 하지 않을 것”이라며 “4주 후 시진핑 주석과 만날 것이며, 대두는 대화의 주요 의제 중 하나다. 대두와 다른 작물을 다시 위대하게”라고 올렸다.그가 언급한 ‘4주 후’는 31일부터 다음달 1일까지인 경주 APEC 정상회의 기간을 의미하는 것으로 보인다. 지난달 19일 시 주석과의 통화 이후 트럼프 대통령은 “한국에서 열리는 APEC 정상회의에서 만나기로 합의했다”고 밝혔는데 이를 재확인한 것이다.세계 최대 대두 수입국인 중국이 트럼프 행정부가 부과한 고율 관세의 보복 조치로 미국산 대두 수입을 전면 중단하면서 수확철을 맞은 미 대두 농가는 직격탄을 맞았다. 지난해 중국은 미국산 대두 수출량의 52%(126억 달러)를 구매했다. 그러나 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 중국은 지난 5월 이후 미국산 대두를 단 한 건도 구매하지 않고 있다. 중국의 미국산 대두 구매량은 올해 들어 7월까지 전년 대비 51% 감소했다. 같은 기간 미국의 전체 대두 수출량도 23% 줄어들었다.중국은 대신 아르헨티나, 브라질 등 남미 국가로부터 대두 수입을 크게 늘리고 있다. 이에 미 농업 단체들은 “트럼프 관세 정책으로 중국이 미국산 대두를 사지 않는다”는 불만을 백악관에 쏟아내기 시작했다. 중서부 지역 농민들이 주요 지지 기반인 트럼프 대통령으로선 발등에 불이 떨어진 격이다. 정치매체 폴리티코는 “중국의 미국산 대두 수입 중단은 공격적인 관세를 대중 무역 협상 지렛대로 활용하려 한 트럼프 대통령의 야심이 어떻게 역효과를 낳았는지 보여 준다”고 지적했다.