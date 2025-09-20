“여자 될래”…직접 칼로 ‘그곳’ 시술한 男 ‘끔찍한 최후’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“여자 될래”…직접 칼로 ‘그곳’ 시술한 男 ‘끔찍한 최후’

하승연 기자
입력 2025-09-20 16:50
수정 2025-09-20 19:09
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
남성 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
남성 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


인도의 한 남성이 자신의 성을 바꾸기 위해 성기를 수술하다가 병원으로 이송되는 일이 발생했다. 이 남성은 온라인 동영상을 본 뒤 외과용 칼을 이용해 직접 수술을 시도한 것으로 전해졌다.

19일(현지시간) 타임스오브인디아에 따르면 남성 A(20)씨는 최근 성전환 수술을 하기 위해 온라인상에서 영상을 접하고 지역 의사와 상담한 뒤 스스로 마취제를 투여하고 외과용 칼을 이용해 자신의 성기를 수술했다.

그러나 마취가 풀리자 견딜 수 없는 통증이 찾아왔고, 상태가 악화하자 집주인에게 도움을 요청했다. 이후 그는 병원으로 이송돼 치료받은 것으로 알려졌다.

의료진은 “A씨는 14살 때부터 성전환을 원했고, 여성으로서 살고 싶다는 소망을 품었다”면서 “A씨의 가족들에게 성전환 수술 등을 포함해 다양한 선택지를 설명해줬다”고 전했다.

이어 “병원 정신과팀이 해당 남성을 평가하고 상담을 제공할 예정”이라고 덧붙였다. 인도 아메티 출신으로 알려진 A씨는 프라야그라지의 임대 주택에 거주하며 시험을 준비하고 있던 것으로 알려졌다.
하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로