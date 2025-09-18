“167만원에 ‘당신의 영혼’ 파세요” 황당 글…러 26세女, 냉큼 거래해 ‘라부부’ 샀다

방금 들어온 뉴스

"167만원에 '당신의 영혼' 파세요" 황당 글…러 26세女, 냉큼 거래해 '라부부' 샀다

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025-09-18 15:59
수정 2025-09-18 16:03
이미지 확대
라부부 인형. AFP 연합뉴스
라부부 인형. AFP 연합뉴스


러시아에서 “영혼을 사겠다”는 기괴한 제안을 냉큼 받아들여 계약서에 서명한 20대 여성이 화제다. 이 여성은 ‘영혼을 판 돈’으로 라부부 인형 컬렉션과 콘서트 티켓을 구입했다.

15일(현지시간) 온라인 매체 오디티센트럴에 따르면, 드미트리라는 남성은 텔레그램에 “피의 계약서를 작성한 사람의 영혼을 10만 루블(약 167만원)에 사겠다”는 황당한 글을 게시했다.

대다수 사람이 이를 단순한 농담으로 받아들였지만 26세 여성 카리나는 실제로 이 제안에 응했다.

며칠 후 드미트리는 영혼 판매 영수증과 피로 서명된 계약서를 들고 있는 젊은 여성의 사진을 소셜미디어(SNS)에 올렸다.

그는 “첫 번째 영혼을 샀다. 계약서는 피로 서명됐다. 마치 ‘데비 존스’가 된 기분”이라고 적었다.

데비 존스는 영화 ‘캐리비안의 해적’에 등장하는 저주받은 바다 선장으로, 죽은 선원들의 영혼을 거둬서 지배하는 캐릭터다.

정작 영혼을 판 당사자인 카리나는 러시아 텔레그램 채널 마시를 통해 자신의 영혼을 새 주인이 어떻게 처리하든 전혀 개의치 않는다고 밝혔다.

카리나는 약속된 돈이 계좌로 들어온 것을 확인하자마자 쇼핑을 시작했다.

그는 라부부 인형과 가수 나데즈다 카디셰바의 콘서트 입장권을 구매했다.

한편 애초에 농담 반 진담 반으로 글을 올렸던 드미트리는 정작 계약이 성사되자 당황스러워했다.

아무도 자신의 제안을 받아들이지 않을 것이라고 예상했던 그는 이제 ‘새로 산 영혼’을 어떻게 활용해야 할지 모르겠다고 털어놨다.
김성은 기자
위로