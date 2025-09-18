“승무원같은 女종업원들 매력적”…새 북한식당 생긴 모스크바 [포착]

“김치찌개, 북한식 치킨 판매”

‘고려’ 이후 15년만 북한 식당

최근 러시아 모스크바에 15년 만에 추가 개점한 북한 식당 '평양관' 종업원과 손님. 얀덱스 맵 리뷰 캡쳐

최근 러시아 모스크바에 15년 만에 추가 개점한 북한 식당 '평양관' 종업원과 손님. 얀덱스 맵 리뷰 캡쳐

최근 러시아 모스크바에 15년 만에 추가 개점한 북한 식당 '평양관' 메뉴 중 하나인 비빔밥. 얀덱스 맵 리뷰 캡쳐

최근 러시아 모스크바에 15년 만에 추가 개점한 북한 식당 '평양관' 메뉴 중 하나인 김치찌개. 포스톨롭캄 텔레그램

최근 러시아 모스크바에 15년 만에 추가 개점한 북한 식당 '평양관' 메뉴 중 하나인 북한식 치킨. 포스톨롭캄 텔레그램

최근 러시아 모스크바에 15년 만에 추가 개점한 북한 식당 '평양관' 메뉴 중 하나인 고깃국. 포스톨롭캄 텔레그램

최근 러시아 모스크바에 15년 만에 추가 개점한 북한 식당 '평양관'. 포스톨롭캄 텔레그램

러시아 수도 모스크바에 북한 식당이 새로 문을 열었다고 미국의 북한 전문 매체 NK뉴스가 16일(현지시간) 보도했다.북한 식당 ‘평양관’은 최근 모스크바의 한 패밀리 레스토랑 자리에 새롭게 개점해 손님을 맞고 있다.모스크바 내 이색적인 식당을 소개하는 ‘포스톨롭캄’ 텔레그램 계정은 이 식당에 대해 “북한 직원들이 일하는 실제 식당”이라고 전했다.이어 “직원들은 러시아어를 잘 알아듣지 못하지만, 전혀 문제가 되지 않는다. 직원들이 모두 유니폼을 입고 하이힐을 신은, 비행기 승무원같은 매력적인 젊은 여성들”이라고 설명했다.평양관에서는 김치찌개와 북한식 치킨, 고깃국, 라면, 비빔밥을 팔고 있다.이 계정에 리뷰를 올린 블로거는 이 북한 식당의 음식 가격대가 김치찌개 780~1050루블, 북한식 치킨 850루블, 고깃국 590루블, 농어찜 1190루블로 “일반적인” 수준이었다고 소개했다.다만 “음식이 느리고 무작위로 나온다”라고 평가했다.식당의 분위기에 대해서는 “(음식을) 기다리면서 러시아어로 된 북한 잡지를 훑어보거나 스피커에서 나오는 사이키델릭 음악에 정신을 잃을 수도 있다”라고 썼다.러시아의 대표적 검색엔진 얀덱스에도 이 식당에 대한 리뷰가 여러 개 올라왔는데, 반응은 대체로 긍정적이었다.이 중 한 방문객은 식당의 북한인 안내원이 고객의 국적을 지나치게 의심해 러시아인임을 증명할 수 있는 여권을 보여달라고 했고, 이를 확인한 후 마지못해 입장시켜줬다고 적었다.지난 14일에 리뷰를 올린 다른 방문객은 식당에 러시아 가수 샤먼의 평양 콘서트 영상이 틀어져 있었다고 했다.모스크바 내 신규 북한 식당 개점은 다른 북한 식당 ‘고려’가 문을 연 뒤 15년여만이다. 이는 최근 혈맹으로 심화·발전한 북한과 러시아의 관계를 보여주는 사례로 평가된다.북한 식당은 러시아뿐 아니라 중국과 동남아시아, 몽골 등에서 북한의 외화벌이 수단이 돼 왔다.유엔 안전보장이사회(안보리)가 2017년 대북 제재 결의를 통해 북한 노동자에 대한 회원국의 고용 허가를 금지했지만, 여전히 북한 종업원들이 해외 북한 식당에서 일하고 있는 것으로 추정된다.