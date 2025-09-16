트럼프 “미중 무역협상 잘 됐다”… 틱톡 매각 합의한 듯

“시진핑과 19일 통화… 양국관계 강력”

도널드 트럼프 미국 대통령이 14∼15일(현지시간) 스페인인 마드리드에서 열린 미중 무역협상에 대해 “매우 잘 됐다”고 밝혔다. 또 중국계 동영상 플랫폼 기업 틱톡 매각과 관련한 합의에 도달했다고 전했다.트럼프 대통령은 15일 자신의 트루스소셜에 “유럽에서 열린 미국과 중국의 큰 무역 회담이 매우 잘 됐다”면서 “(회담은) 곧 마무리될 것”이라고 썼다. 트럼프 대통령은 또 “우리 나라 젊은이들이 매우 구해내고 싶어 했던 ‘특정’ 회사에 대해서도 합의에 도달했다”며 “그들은 매우 기뻐할 것”이라고 전했다.이는 틱톡의 미국내 사업권 매각을 가리킨 것으로 보인다. 미국은 국가 안보와 개인정보 보호 등을 이유로 전임 조 바이든 행정부 시절인 작년 4월 이른바 ‘틱톡 강제 매각법’을 제정했다. 트럼프 대통령이 세 차례 매각 시한을 연장했지만, 오는 17일까지 미중이 합의에 도달하지 못하면 미국 내 틱톡 서비스는 중단된다.트럼프 대통령은 그러면서 “시진핑 주석과 금요일(19일) 대화(통화)할 것”이라며 “(미중) 관계는 여전히 매우 강력하다”고 밝혔다.스콧 베선트 미국 재무장관도 15일 2일차 무역협상을 시작하기에 앞서 기자들과 만나 중국과 틱톡 매각 관련 합의에 매우 근접했다고 밝혔다. 베선트 장관은 그러면서도 “중국 측 카운터파트가 매우 공격적인 요구사항을 가져왔다. 우리는 (합의에) 도달할 수 있을지를 지켜볼 것이다”라고 덧붙였다.이번 마드리드 회담은 트럼프 대통령의 관세 정책 도입 이후 미국과 중국의 4번째 고위급 회담으로, ‘휴전’ 상태인 관세 현안도 핵심 의제다.