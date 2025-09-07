“한국인 2명 사망” 리스본 탈선 사고…“당시 브레이크 무용지물”

포르투갈 당국 1차 조사 보고서 발표

“연결 케이블 끊어져 사고 발생”

이미지 확대 3일(현지시간) 포르투갈 리스본에서 발생한 전동 케이블 전차 ‘푸니쿨라’ 탈선 현장에서 소방관들이 현장을 수습하고 있다. 2025.09.04 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 포르투갈 리스본에서 발생한 전동 케이블 전차 ‘푸니쿨라’ 탈선 현장에서 소방관들이 현장을 수습하고 있다. 2025.09.04 AP 뉴시스

이미지 확대 4일(현지시간) 포르투갈 리스본 케이블전차(푸니쿨라) 탈선 사고 현장 인근에 사람들이 모여 있다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 4일(현지시간) 포르투갈 리스본 케이블전차(푸니쿨라) 탈선 사고 현장 인근에 사람들이 모여 있다. AP 뉴시스

이미지 확대 6일(현지시간) 포르투갈 리스본에 관광용 케이블전차(푸니쿨라) 탈선추락 사고 현장 주변에 추모의 꽃이 놓여 있다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 6일(현지시간) 포르투갈 리스본에 관광용 케이블전차(푸니쿨라) 탈선추락 사고 현장 주변에 추모의 꽃이 놓여 있다. AP 뉴시스

포르투갈 수도 리스본에서 전차 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명을 포함해 16명이 숨진 가운데, 언덕을 오르내리는 두 차량을 잇는 케이블이 끊어져 사고가 발생했다는 조사 결과가 나왔다.6일(현지시간) 미 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 포르투갈 항공철도사고조사위원회는 지난 3일 발생한 푸니쿨라 탈선 사망사고 1차 조사 보고서에서 사고 차량의 연결 케이블이 끊어진 것으로 나타났다고 밝혔다.푸니쿨라는 40명 안팎을 태울 수 있는 전차 두 대가 케이블로 연결돼 교대로 가파른 언덕을 오르내린다. 연결된 두 전차 중 하나가 상행하는 동안 다른 하나는 언덕을 내려가며, 두 차량은 언덕 꼭대기에 있는 전동 도르래를 통과하는 케이블로 서로 연결돼 있다.조사 결과 사고 전차는 언덕을 거의 다 올라간 시점에 갑자기 멈춘 뒤 뒤로 밀리기 시작했고, 시속 60㎞의 빠른 속도로 언덕을 질주하듯 내려가다 탈선해 건물과 충돌한 것으로 나타났다.사고 차량에는 2개의 브레이크 시스템이 적용됐으나, 두 장치 모두 전차가 급속도로 밀려 내려가는 것을 세우지는 못했다.이에 대해 조사위는 “연결 케이블이 차량을 지탱하는 힘 없이 제동장치만으로 전차가 멈추기에는 역부족”이라고 설명했다. 전차의 무게를 지탱하는 케이블이 끊어지면서 제동장치도 소용이 없었다는 것이다.전차 케이블은 600일 주기로 교체하는데, 사고가 난 전차의 교체 예정일은 263일가량 남은 상태였다.이번 사고는 지난 3일 오후 6시쯤 리스본 중심가 헤스타우라도레스 광장에서 바이루 알투 언덕의 산 페드로 데 알칸타라 전망대 사이 275m를 잇는 지점에서 발생했다. 사고 차량은 형체를 알아보기 힘들 정도로 박살 났다.포르투갈 경찰은 이번 사고 사망자 명단에 포르투갈인 5명, 영국인 3명, 한국인 2명, 캐나다인 2명, 프랑스·스위스·우크라이나·미국인 각 1명이 포함됐다고 밝혔다.한국 외교부에 따르면 한국인 사망자 2명은 남성 1명과 여성 1명으로, 부상한 다른 여성 1명은 현지 병원에서 수술받고 중환자실에서 치료 중인 것으로 전해졌다.사망사고가 난 ‘글로리아’ 노선은 리스본의 푸니쿨라 3개 노선 중 두 번째로 오래된 노선(1885년 개통)이다. 리스본 시내 전경은 물론 다양한 문화유산을 높은 곳에서 한눈에 내려다볼 수 있는 알칸타라 전망대로 향하기 때문에 연간 약 300만명이 이용하는 것으로 알려졌다.당국은 케이블이 끊어진 이유 등 사고 원인을 계속 조사 중이며, 향후 45일 내로 추가 보고서를 낼 방침이다.