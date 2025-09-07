한국인 300명 잡혀간 구금시설…곰팡이·벌레 등 열악한 시설에 지적 받아

이미지 확대 미국 이민단속 당국이 지난 4일(현지시간) 조지아주 서배너 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 직원들의 불법 체류 혐의를 단속하고 있는 모습. 미국 이민세관단속국(ICE) 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 미국 이민단속 당국이 지난 4일(현지시간) 조지아주 서배너 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 직원들의 불법 체류 혐의를 단속하고 있는 모습. 미국 이민세관단속국(ICE) 홈페이지

지난 4일(현지시간) 미국 이민당국에 구금된 한국인 300여명이 지내는 시설은 위생 환경 등이 열악해 과거 미국 정부 감사에서 지적을 받았던 것으로 나타났다.6일(현지시간) 외신 등에 따르면 미국 이민세관단속국(ICE)의 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장 불법 체류자 단속 과정에서 체포된 한국인은 대부분 포크스턴의 구금 시설에 머무르고 있다. 이곳의 공식 명칭은 구치소가 아닌 처리센터(Processing Center)로 ICE가 체포한 외국인의 체류 신분과 혐의 등을 조사하고 추방 등 처리 방침을 결정할 때까지 구금하는 장소다.포크스턴 구금 시설은 사설업체인 GEO 그룹이 소유하고 관리하며 수용 가능 인원은 약 1100명이다. 과거 국토안보부(DHS) 감사실로부터 열악한 환경을 지적받았다. 감사실이 2022년 6월 공개한 보고서를 보면 2021년 11월 16∼18일 진행된 불시 검사에서 ‘수감자의 건강, 안전과 권리를 훼손하는 위반 행위’가 다수 파악됐다. 감사실은 “찢어진 매트리스, 누수, 고인 물, 곰팡이, 낡은 샤워 시설, 만연한 벌레, 뜨거운 물이 부족한 샤워, 작동하지 않는 변기, 따뜻한 식사 부재”를 지적했다.감사실은 또 “시설의 의료 직원은 수감자를 위한 특수 진료나 충분한 정신건강 치료를 적시에 제공하지 않았다”고 밝혔다. 이와 함께 수감자에게 부적절하게 수갑을 채우고, 수감자의 소유물을 제대로 관리하지 않았다고 지적했다.감사실은 이후 ICE가 감사실의 개선 권고를 대부분 수용했다고 판단했다. 하지만 지역 인권단체들은 지속적으로 우려를 제기해왔다. 지난해 4월에는 불법으로 입국하려다 체포된 인도 국적자 자스팔 싱이 이곳에 수감됐다가 사망하면서 의료 대응이 미비했던 것 아니냐는 지적이 나오기도 했다. 조지아주 애틀랜타 소재 인권단체 ‘정의 구현을 위한 아시아계 미국인’(AAAJ)도 전날 성명에서 포크스턴 구치소의 “비인간적인 여건과 위반 행위”를 지적했다.