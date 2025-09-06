외교1차관, 美국무부에 “한국인 체포 공개 유감…구금 해결 협조 당부”

박윤주 차관, 앨리슨 후커 차관과 전화 통화
“정상회담으로 신뢰 모멘텀…사건 발생 유감”
후커 “국무부도 사안 주시…긴밀 소통 중”
긴급 대책회의 연 외교부
조현 외교부 장관이 6일 정부서울청사에서 열린 재외국민보호대책본부-공관 합동대책회의에서 발언을 하고 있다.
이날 회의에서는 미국 당국이 우리 기업의 현지공장 건설현장에서 불법체류 단속을 벌여 한국인 등 475명을 체포한 사건과 관련 내용을 다루었다. 2025.9.6 연합뉴스
미국 이민당국에 의해 한국인 300여명에 체포·구금된 것과 관련, 외교부는 미 국무부에 신속한 해결을 위한 협조를 당부했다.
박윤주 외교부 1차관은 6일 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관의 요청으로 가진 전화 통화에서 미 당국에 의해 한국인 300여명의 체포된 데 대해 유감을 표하고 국무부의 각별한 협조를 요청했다고 외교부가 밝혔다.
박 차관은 “양국이 새 정부 출범 후 첫 정상회담을 통해 정상 간 신뢰관계와 협력의 모멘텀을 유지해나가야 하는 중차대한 시기에 이번 사태가 발생했고 특히 우리 국민의 체포 장면이 공개된 데 대해 유감”이라고 지적했다. 이어 “미국의 법 집행 과정에서 우리 대미 투자 기업의 경제활동과 우리 국민의 권익이 부당하게 침해되어선 안 된다”고 강조했다.
박 차관은 이 사건의 공정하고 신속한 해결을 위해 국무부 차원에서도 적극 나서줄 것을 거듭 당부했다.
후커 정무차관도 “국무부로서도 이 사안을 예의주시하고 있다다며 ”유관부처와 긴밀히 소통 중이고 한국의 대미 투자 활동과 관련해 발생한 점도 주목하고 있다”고 말했다고 외교부는 전했다. 양측은 수시로 긴밀하게 협의하기로 했다.
박 차관과 후커 정무차관은 이날 통화에서 지난달 25일 열린 한미 정상회담 후속 조치와 양국 고위급 외교 일정을 포함한 주요 국제 문제에 대해 협의했다.
앞서 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI) 등은 지난 4일(현지시간) 미 조지아주 서배나에 있는 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 불법체류자 단속을 벌여 475명을 체포했다. 이 가운데 300여명이 한국인으로 파악된다.
외교부는 이날 오후 조현 외교부 장관 주재로 박 차관과 김진아 2차관, 주미대사관 및 주애틀랜타총영사관 관계자 등 담당 당국자들이 참석한 가운데 재외국민보호대책본부 본부·공관 합동 상황점검회의를 열어 구금된 국민들에 대한 상황을 점검하고 영사조력 방안 등 대책을 논의했다.
조현 외교부 장관은 회의를 주재하며 “막중한 책임감을 느낀다”며 “필요시 직접 워싱턴에 가 협의를 하겠다”고도 밝혔다.
