푸틴 “모스크바로 오라” 젤렌스키 “키이우로 오든지”…갈등 절정

“전후 안전보장군 파병 수천명 될 것”

이미지 확대 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아 모스크바에서 양국 정상회담을 하자는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 언급에 우크라이나 수도 키이우로 오라고 맞받았다.5일(현지시간) 미국 ABC뉴스에 따르면 젤렌스키 대통령은 이 매체와의 인터뷰에서 “그가 키이우로 올 수 있다”며 “우리나라가 매일 미사일을 맞고 공격받는데 내가 이 테러리스트의 수도로 갈 수는 없다”고 말했다.푸틴 대통령은 러시아·우크라이나 정상회담을 하려면 모스크바로 오라고 제안했으나 이는 젤렌스키 대통령이 받아들일 수 없는 제안인 만큼 사실상 회담 성사 의지가 없는 것으로 해석된다.젤렌스키 대통령도 푸틴 대통령이 전쟁을 계속하고 싶어 하기에 본인과 정상회담을 할 생각이 없는 것이라며 “푸틴은 (회담과 휴전을 중재하는) 미국과 장난을 치려는 것”이라고 강조했다.젤렌스키 대통령은 또 우크라이나 전후 안보를 위한 외국군 규모가 수천명은 돼야 한다고도 말했다.젤렌스키 대통령은 헝가리와 접경한 우크라이나 우즈호로드에서 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장과 회담하고 나서 안전보장군 규모에 대해 “약간 정도가 아니라 분명히 수천명은 될 것”이라고 말했다.유럽이 주도하는 ‘의지의 연합’은 미국의 지원을 받는 안전보장군 파병을 추진하고 있다. 이는 푸틴 대통령이 절대 수용하지 않겠다고 한 계획이다. 푸틴 대통령은 이날 우크라이나 주둔 외국군이 러시아의 ‘정당한 타격 표적’이 될 수 있다고도 경고했다.앞서 이날 푸틴 대통령은 젤렌스키 대통령과 회담하기 가장 좋은 장소가 모스크바라고 주장했다.푸틴 대통령은 러시아 연해주 블라디보스토크에서 열린 동방경제포럼 본회의에서 “다음에 누군가 진정으로 우리와 만나고 싶어 한다면 우리는 준비됐다. 이를 위한 최적의 장소는 러시아 수도, 영웅 도시 모스크바”라고 말했다.이어 “우크라이나 측은 이러한 회담을 원하고 제안했다”며 “나는 ‘우리는 준비됐다. 오시라. 작업과 안전에 필요한 조건을 반드시 제공할 것이다. 100% 보장한다’고 말했다”고 덧붙였다.그러면서 “그들이 우리에게 ‘당신을 만나고 싶지만 만남을 위해 어느 장소로 가야 한다’고 말한다면 이는 과한 제안인 것 같다”고 지적했다.푸틴 대통령은 지난 3일 중국 전승절 열병식 행사에 참석해서도 젤렌스키 대통령을 향해 회담할 준비가 됐다면 모스크바로 오라고 제안한 바 있다.우크라이나는 이를 거부하면서 오스트리아, 바티칸, 스위스, 걸프 국가 3곳 등 최소 7개국이 회담을 개최할 준비가 됐다고 답했다.이와 관련해 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 “젤렌스키는 항복하기 위해서가 아니라 대화하기 위해 초대됐다”면서 “그것은 푸틴의 제안이었다”고 설명했다.하지만 푸틴 대통령은 젤렌스키 대통령과 회담하더라도 유의미한 결과가 나오기는 어려울 것으로 평가했다.그는 “키이우 정권 지도부는 최근까지 우리에게 좋은 말을 하지 않았고 어떠한 직접 접촉 가능성도 배제했지만 현재 그들은 상호작용을 요청하고 제안하고 있다”면서도 “러시아는 준비가 됐다고 여러 차례 말했지만 이는 의미 없을 것”이라고 말했다.푸틴 대통령은 “정치적 의지가 있더라도 우크라이나 측과 핵심 문제에 대해 합의하는 것은 사실상 불가능하기 때문이다. 법적, 기술적 어려움이 있다”고 설명했다. 그는 임기 종료 후에도 계엄을 이유로 선거를 치르지 않고 대통령직을 유지하는 젤렌스키 대통령의 법적 정당성에 꾸준히 문제를 제기해왔다.푸틴 대통령은 우크라이나 안전보장을 위해 나토(북대서양조약기구)군을 우크라이나 영토에 배치하는 방안에 대해 “우크라이나를 나토로 끌어들이기 위한 근본 원인 중 하나가 될 것”이라고 주장했다.그러면서 “어떤 군대라고 그곳에 배치되면, 특히 현재 전투 중이기 때문에 우리는 그들을 정당한 타격 목표물로 가정할 것”이라고 경고했다.그는 우크라이나의 나토 가입이 러시아의 장기적 안보 이익에 직접 영향을 미쳤고, 계속 영향을 미치기 때문에 “절대로 용납할 수 없다”고 강력히 반대했다.푸틴 대통령은 모든 국가가 스스로 안전보장을 선택할 권리가 있지만, 다른 국가의 안보를 희생하면서 보장해서는 안 된다면서 “(안전보장) 합의가 이뤄지면 러시아는 이를 완전히 이행할 것이다. 당연히 러시아와 우크라이나 모두를 위한 안전보장을 존중할 것”이라고 강조했다.