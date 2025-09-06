“美특수부대, 김정은 도청 위해 北침투”…트럼프 “아는 게 없다”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 백악관 오벌오피스에서 발언하고 있다. 2025.9.5 워싱턴 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 백악관 오벌오피스에서 발언하고 있다. 2025.9.5 워싱턴 AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2019년 미국 해군 특수부대 네이비실이 북한에 도청장치를 설치하기 위해 침투했다가 민간인을 살해하고 실패했다는 언론 보도에 대해 도널드 트럼프 대통령은 “그에 대해 전혀 아는 것이 없다”며 사실상 부인했다.트럼프 대통령은 5일(현지 시간) 백악관 집무실에서 행정명령 서명식을 진행한 뒤 뉴욕타임스(NYT) 보도에 대한 취재진 질문에 이같이 답하며 “들여다볼 수는 있지만 그것에 대해서는 아는 것이 없다”고 답했다.이러한 의혹이 사실이냐는 거듭된 질문에는 재차 “아는 것이 없다”며 “처음 든는 얘기다”고 말했다.NYT는 이날 2019년 2월 하노이 북미 정상회담을 앞두고, 네이비실 대원들이 김정은 북한 국무위원장을 상대로 도청 장치를 설치하기 위해 북한에 침투했다고 보도했다.특수부대 대원들은 북한 민간인들이 나타나자 공격을 가했고, 작전은 실패했다고 한다. 이 작전은 트럼프 대통령의 승인이 필요한 작전이었다고 매체는 전했다.하지만 트럼프 대통령은 관련 보도에 대해 알지 못한다며 선을 그었다. 자신은 승인한적 없다는 취지로 풀이되며, 보도를 사실상 부인한 것으로 보인다.다만 이러한 자세는 언론의 의혹제기나 불편한 보도에 ‘가짜뉴스’라며 비난을 퍼붓는 트럼프 대통령의 기존 태도와는 다소 차이가 있다.