일본 국제결혼 전문 상담소 Mkorea, 홈페이지 전면 개편… 국제결혼준비도 ‘K-MRI’ 및 비자 정보 배치

세줄 요약
- 홈페이지 전면 개편, K-MRI 도입 발표
- 일본 혼인·비자·생활 정보 섹션 신설
- 매칭 비교·체크리스트·가이드 추가
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일본 국제결혼 전문 상담소 Mkorea(엠코리아)가 홈페이지를 전면 개편하고, 한국형 국제결혼 준비도 측정을 위한 ‘K-MRI’를 탑재했다고 밝혔다.
이번 개편의 주요 내용은 세 가지 영역으로 구성된다. 첫째, 한국형 국제결혼 준비도 진단을 목적으로 설계된 ‘K-MRI(Korea Marriage Relationship Index)’ 시스템을 적용했다. 해당 기능은 상담 전 단계에서 이용자의 성격 유형과 가치관 적합도를 사전 분석하여 매칭 프로세스에 반영하는 역할을 한다.
둘째, 일본 내 혼인 절차와 비자 취득 및 현지 생활 정보를 정리한 전용 섹션을 신설했다. 이 메뉴에서는 혼인신고 행정 절차, 배우자 비자(결혼비자) 발급 요건, 일본 현지 결혼생활 안내 등 정부 기관의 공식 자료를 기반으로 한 정보 조회가 가능하다. 질문 빈도가 높은 비자 관련 규정 정보를 선제적으로 노출하여 상담 과정을 효율화했다.
셋째, 배우자 매칭을 위한 5가지 방법별 비교 자료를 비롯해 국제결혼 체크리스트, 결혼정보회사 선택 가이드 등 의사결정 참고용 콘텐츠를 추가 탑재했다. 이용자가 정식 상담을 진행하기 전 단계에서 관련 정보에 접근할 수 있도록 인프라를 보완한 점이 특징이다.
Mkorea는 서울특별시에 정식 등록된 법인 주체로, 현재 국내 결혼 정보 제공 및 일본 국제결혼 중개업, 종합여행업을 병행 운영하고 있다. 해당 상담소는 일본 국제결혼을 실제로 경험한 인력이 직접 상담을 전담하고 있으며, 초기 가입비와 성혼비 요금을 0원으로 책정하는 구독형 사업 모델을 취하고 있다. 이와 함께 관련 법령에 따른 보증보험 가입 및 현금영수증 의무 발급 등 소비자 보호 기준을 이행 중이다.
관계자는 “최근 이슈화되고 있는 일본 국제결혼은 단순한 매칭이 아니라 문화·언어·제도의 차이를 이해하는 과정이 필수”라며 “K-MRI와 체계적인 정보 제공을 통해 이용자가 보다 신중하고 합리적인 결정을 내릴 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
이새날 서울시의원 “잠원한강공원 ‘여기저기 키즈카페’ 성황… 가족 중심의 문화·체험 공간으로 자리매김”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 잠원한강공원에 마련된 서울시 ‘여기저기 키즈카페’가 시민들의 뜨거운 관심과 호평 속에 가족 단위 방문객들을 사로잡으며 성황리에 운영 중이라고 전했다. 서울 잠원한강공원 다목적구장에서 운영 중인 ‘여기저기 키즈카페’가 가족 단위 방문객들에게 큰 호응을 얻고 있다. 이번 사업은 도심 속 공공공간을 활용해 온 가족이 함께 즐기는 체험형 놀이 공간을 제공하고자 기획됐다. 특히 스포츠형 ‘성장 놀이터’를 주제로 에어바운스, 올림픽 체험, 만들기 프로그램 등 다채로운 콘텐츠를 선보이며 어린이 중심의 여가 문화를 선도하고 있다. 특히 이번 행사에서는 압구정 도산기념사업회와 연계해 월드컵 응원 태극기 모자 및 팔찌 만들기 프로그램이 함께 운영돼 시민들의 참여 열기를 더하고 있다. 어린이들은 직접 태극기 응원용품을 만들며 자연스럽게 애국심과 공동체 의식을 체험하고, 가족과 함께 특별한 추억을 쌓는 시간을 보내고 있다. 아울러 서울시 ‘구석구석 라이브’ 소속 댄스팀과 연주팀의 다양한 거리공연도 함께 펼쳐지며 한강을 찾은 시민들에게 풍성한 문화예술 향유 기회를 제공하고 있다. 신나는 댄스 공연과 감미로운 음악
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이어 “유선 및 서울 상담소 내방을 통한 1:1 무료 상담도 상시 운영하고 있으며, 매칭부터 결혼 비자 발급, 이후 생활 정착까지 전 과정을 원스톱으로 지원하고 있다”고 덧붙였다.
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