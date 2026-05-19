일본 국제결혼 전문 상담소 Mkorea, 홈페이지 전면 개편… 국제결혼준비도 ‘K-MRI’ 및 비자 정보 배치

세줄 요약 일본 국제결혼 상담소 Mkorea가 홈페이지를 전면 개편하고 한국형 준비도 진단 K-MRI를 탑재했다. 일본 혼인 절차, 배우자 비자, 현지 생활 정보를 정리한 전용 섹션도 신설해 상담 전 정보 접근성을 높였다. 매칭 비교, 체크리스트, 선택 가이드도 추가했다. 홈페이지 전면 개편, K-MRI 도입 발표

일본 혼인·비자·생활 정보 섹션 신설

매칭 비교·체크리스트·가이드 추가

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일본 국제결혼 전문 상담소 Mkorea(엠코리아)가 홈페이지를 전면 개편하고, 한국형 국제결혼 준비도 측정을 위한 ‘K-MRI’를 탑재했다고 밝혔다.이번 개편의 주요 내용은 세 가지 영역으로 구성된다. 첫째, 한국형 국제결혼 준비도 진단을 목적으로 설계된 ‘K-MRI(Korea Marriage Relationship Index)’ 시스템을 적용했다. 해당 기능은 상담 전 단계에서 이용자의 성격 유형과 가치관 적합도를 사전 분석하여 매칭 프로세스에 반영하는 역할을 한다.둘째, 일본 내 혼인 절차와 비자 취득 및 현지 생활 정보를 정리한 전용 섹션을 신설했다. 이 메뉴에서는 혼인신고 행정 절차, 배우자 비자(결혼비자) 발급 요건, 일본 현지 결혼생활 안내 등 정부 기관의 공식 자료를 기반으로 한 정보 조회가 가능하다. 질문 빈도가 높은 비자 관련 규정 정보를 선제적으로 노출하여 상담 과정을 효율화했다.셋째, 배우자 매칭을 위한 5가지 방법별 비교 자료를 비롯해 국제결혼 체크리스트, 결혼정보회사 선택 가이드 등 의사결정 참고용 콘텐츠를 추가 탑재했다. 이용자가 정식 상담을 진행하기 전 단계에서 관련 정보에 접근할 수 있도록 인프라를 보완한 점이 특징이다.Mkorea는 서울특별시에 정식 등록된 법인 주체로, 현재 국내 결혼 정보 제공 및 일본 국제결혼 중개업, 종합여행업을 병행 운영하고 있다. 해당 상담소는 일본 국제결혼을 실제로 경험한 인력이 직접 상담을 전담하고 있으며, 초기 가입비와 성혼비 요금을 0원으로 책정하는 구독형 사업 모델을 취하고 있다. 이와 함께 관련 법령에 따른 보증보험 가입 및 현금영수증 의무 발급 등 소비자 보호 기준을 이행 중이다.관계자는 “최근 이슈화되고 있는 일본 국제결혼은 단순한 매칭이 아니라 문화·언어·제도의 차이를 이해하는 과정이 필수”라며 “K-MRI와 체계적인 정보 제공을 통해 이용자가 보다 신중하고 합리적인 결정을 내릴 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.이어 “유선 및 서울 상담소 내방을 통한 1:1 무료 상담도 상시 운영하고 있으며, 매칭부터 결혼 비자 발급, 이후 생활 정착까지 전 과정을 원스톱으로 지원하고 있다”고 덧붙였다.