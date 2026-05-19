李대통령 “시골 소도시까지 오시느라 고생”…다카이치 ‘국빈급 환대’

경북 안동서 한일 네 번째 정상회담

이미지 확대 안동에서 다시 만난 한일 정상 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 정상회담장인 경북 안동 한 호텔에서 악수하고 있다.

안동 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 안동에서 다시 만난 한일 정상 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 정상회담장인 경북 안동 한 호텔에서 악수하고 있다.

안동 연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령이 경북 안동을 찾은 다카이치 사나에 일본 총리를 호텔 입구에서 직접 맞이하며 국빈급 예우를 했다. 손을 잡고 반가움을 전했고, 푸른 넥타이와 의장대·군악대 호위로 환대의 뜻을 더했다. 이번 방문은 지난 1월 나라현 답방 성격의 셔틀외교 일정이다. 안동 찾은 다카이치 총리, 이 대통령 직접 영접

손잡고 환영, 푸른 넥타이로 존중 뜻 전달

의장대·군악대 호위 속 국빈급 예우 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“이 시골 소도시까지 오시느라고 너무 고생하셨습니다.”이재명 대통령이 19일 고향인 경북 안동을 찾은 다카이치 사나에 일본 총리를 직접 맞이하는 등 국빈급 예우로 환영했다.이 대통령은 회담이 열리는 호텔 입구에서 직접 다카이치 총리를 영접했다. 다카이치 총리를 태운 차량 문이 열리고 총리가 내리자 이 대통령은 다카이치 총리의 손을 잡으며 “제가 어젯밤부터 기다리고 있었다”고 말하며 반가워했다. 이 대통령은 다카이치 총리가 선호하는 푸른색 계열의 넥타이를 착용했는데 이는 총리를 존중하고 신뢰한다는 의미를 담은 것이라는 게 청와대의 설명이다.하늘색 재킷과 회색 치마 정장 차림의 다카이치 총리도 이 대통령을 보자 “잘 지내셨나”라고 인사한 뒤 환하게 미소 지으며 반가워했다. 다카이치 총리는 43명으로 구성된 전통 의장대와 29명의 군악대가 차량을 호위한 것을 가리키며 “훌륭하다”고 극찬하기도 했다. 이 대통령은 이어 다카이치 총리를 회담장으로 직접 안내하는 등 극진한 대우를 했다.다카이치 총리의 이번 안동 방문은 지난 1월 이 대통령이 총리의 고향인 나라현을 찾은 데 대한 답방이자 셔틀외교의 일환으로 진행됐다. 이 대통령과 다카이치 총리의 정상회담은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 11월 남아프리카공화국 주요 20개국(G20) 정상회의, 지난 1월에 이어 4번째로 양 정상은 넉 달 만에 다시 만나게 됐다.