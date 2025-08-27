日 “지역 평화·안정 의의”… 북미 대화엔 신중

北 핵보유국 인정 분위기에 경계도

일본 정부는 25일(현지시간) 백악관에서 열린 한미 정상회담에 대해 “지역 평화와 안정에 의의가 있다”고 평가하면서도 북미 대화 전망에는 말을 아꼈다. 중국은 관영 매체를 통해 미국을 겨냥한 비판과 한국을 향한 압박성 메시지를 동시에 흘렸다. 일본 정부 대변인인 하야시 요시마사 관방장관은 26일 정례 기자회견에서 관련 질문을 받고 “한미 양국 협력 강화와 함께 한미일 협력의 중요성이 확인됐다”며 이렇게 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 만날 의사를 밝힌 데 대해서는 “예단하지 않겠다”면서도 “일본인 납치 문제와 대북 대응에서 미국과 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다.일본 언론 역시 한미 정상회담 결과에 촉각을 곤두세웠다. 아사히신문은 북한을 사실상 핵보유국으로 인정하는 듯한 트럼프의 태도에 경계감을 드러내며 “일본의 전략 환경이 더욱 엄중해질 것”이라고 지적했다. 또 주한미군의 역할 변화에 따라 일본과 자위대에도 새로운 대응이 요구될 수 있다고 분석했다.한편 중국 관영매체인 글로벌타임스는 “중한 관계는 ‘제3자’의 제약을 받아서는 안 된다”며 “한국은 전략적 자율성을 확보해야만 중국을 비롯한 국제사회의 진정한 존경을 받을 것”이라는 사설을 실었다. 여기서 ‘제3자’는 사실상 미국을 지칭하는 것으로 풀이된다.