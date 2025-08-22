아내 몰래 약국서 ‘피임약’ 사던 불륜男…뜻밖의 전화 ‘한 통’에 들통, 무슨 일

이미지 확대 피임약 사진. 기사 내용과 직접적 관련 없음. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 피임약 사진. 기사 내용과 직접적 관련 없음. 픽사베이

중국의 한 불륜남이 약국에서 피임약을 아내 몰래 구매하려다가 예상치 못한 결제 오류로 인해 외도 사실이 들통났다. 그런데 이 남성은 자신의 바람이 발각된 것을 약국 탓으로 몰고 가며 뻔뻔하게 배상을 요구해 논란이 되고 있다.22일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 남부 광둥성 양장시에 거주하는 이 남성은 지난달 같은 지역에 있는 약국에서 피임약을 사려고 시도했다.하지만 약 16위안(약 3000원) 상당의 피임약 값을 모바일로 결제하는 과정에서 시스템 오류가 발생했다.결제가 되지 않자 약국 직원은 이 남성의 멤버십 카드에 등록된 전화번호로 미결제 금액을 안내하는 전화를 걸었다.그런데 그 번호는 남성 본인이 아닌 아내의 번호였다.전화를 받은 아내가 무엇을 샀는지 물어보자, 약국 직원은 피임약이라고 정확히 설명했다.남성의 외도가 고스란히 드러난 순간이었다.불륜이 발각된 남성은 SNS에 게시글을 올려 약국을 비난했다.그는 “이제 아내가 모든 것을 알게 됐고, 두 가정이 파탄 위기에 놓였다”며 “약국이 책임져야 하는 것 아니냐”고 따졌다.남성은 약 구매 영수증과 약국 직원이 자신의 아내와 나눈 대화 내역을 증거로 제시했다. 또한 양장시 공안국에 신고까지 했다고 밝혔다.허난성 저진 법률사무소의 푸지안 소장은 이 사건에 대해 “남성이 권리를 주장할 수는 있지만 승소하기는 매우 어려울 것”이라고 분석했다.푸 소장은 “이 남성이 저지른 불륜이 가정 파탄의 근본 원인”이라면서 “약국이 개인정보를 침해했다면 책임져야 하지만, 이번 경우는 정당한 업무 과정에서 일어난 일로 보인다”고 설명했다.그는 “약국 직원의 전화는 합법적인 업무였고 의도적으로 정보를 누설한 것이 아니기 때문에, 이 남성이 권리 침해를 주장하기는 극히 어렵다”고 덧붙였다.