정보통신망법 개정안 與주도 본회의 통과…'2박3일' 필리버스터 종료

방금 들어온 뉴스

정보통신망법 개정안 與주도 본회의 통과…‘2박3일’ 필리버스터 종료

신진호 기자
신진호 기자
입력 2025-12-24 13:32
수정 2025-12-24 14:09
이미지 확대
정보통신망법 개정안 본회의 통과
정보통신망법 개정안 본회의 통과 24일 서울 여의도 국회에서 열린 제430회국회(임시회) 제2차 본회의에서 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)이 통과되고 있다. 2025.12.24. 뉴시스


더불어민주당이 발의한 ‘허위·조작정보근절법(정보통신망법 개정안)’이 24일 국회 본회의를 통과했다.

개정안은 불법 정보와 허위·조작정보를 규정하고 유통을 금지하는 내용을 골자로 한다.

민주당과 조국개혁신당 등 범여권은 이날 본회의에서 무제한 토론(필리버스터)을 강제 종료한 뒤 정보통신망법 개정안을 표결 처리했다.

재석 177명 중 찬성이 170명, 반대 3명, 기권 4명이었다.

개정안엔 언론·유튜버 등이 불법·허위·조작 정보를 유포해 타인에게 손해를 입히면 손해 금액의 최대 5배까지 책임지도록 하는 징벌적 손해배상 규정이 담겼다.

또 비방 목적에 따라 사실을 적시해 명예를 훼손하면 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처하도록 했다.

국민의힘은 개정안이 상정된 전날부터 표현의 자유 및 국민 알권리를 심각하게 훼손하는 ‘국민 입틀막법’이라며 필리버스터에 나서 법안 철회를 요구했다.
신진호 기자
