트럼프 “당신이 러시아라면 어떻겠나” 대놓고 푸틴 편

“우크라 나토 가입은 불가”

“젤렌스키 유연함 보여줘야”

미군 우크라 주둔에도 부정적

“방공 지원 논의할 수 있을 것”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 미국령 알래스카주 앵커리지의 미 공군 엘멘도프-리처드슨 기지에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 악수하며, 푸틴 대통령의 오른팔을 툭툭 치고 있다. 2025.8.16 앵커리지 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 미국령 알래스카주 앵커리지의 미 공군 엘멘도프-리처드슨 기지에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 악수하며, 푸틴 대통령의 오른팔을 툭툭 치고 있다. 2025.8.16 앵커리지 AP 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 만나 이야기를 나누고 있다. 워싱턴 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 만나 이야기를 나누고 있다. 워싱턴 AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 대놓고 ‘푸틴 편’을 들었다.트럼프 대통령은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 정상들과의 회담 하루 만인 19일(현지시간) 우크라이나의 나토(북대서양조약기구) 가입을 불가능하다고 못 박으며 이같은 입장을 드러냈다.트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 “(우크라이나에 대한) 어떤 형태의 안보보장은 필요할 것이지만 나토 가입은 아니다”라고 말했다.이어 “그건 절대 일어나지 않을 일”이라며 “당신이 러시아라면 적이 국경에 있는 걸 원하겠나”라고 반문했다.트럼프 대통령은 “안보 문제에 있어서 그들(유럽)은 현장(우크라이나)에 병력을 파견하려 한다. 우리는 그들을 돕고 싶다”며 “아마도 당신은 방공 지원을 얘기할 수 있을 것이다. 왜냐하면 우리(미국)처럼 그런 장비를 가진 나라는 없기 때문”이라고 강조했다.트럼프 대통령은 또한 우크라이나에 대한 안보 보장과 관련, 앞서 트럼부 정부가 미군이 우크라이나 국경을 보호하기 위해 배치되지는 않을 것이라고 밝힌 점을 지적하자 “나는 (미군을 우크라이나에 배치하지 않을 것이라는 점을) 보장할 수 있다. 내가 대통령이다. 나는 단지 사람들이 죽는 걸 막으려 노력하고 있다”고 선을 그었다.트럼프 대통령은 또한 우크라이나 전쟁이 나토뿐 아니라 크림반도 문제로 시작됐다고 주장하면서 “두 가지(나토 가입과 크림반도 반환) 모두 불가능하다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 러시아가 2014년 1차 우크라이나 침공 때 크림반도를 강제 병합한 것에 대해서도 “순전히 (전 미국 대통령인 버락) 오바마의 잘못”이라며 “오바마는 단 한발의 총격도 없이 넘겨줬고, 이는 내가 본 가장 나쁜 부동산 거래 중 하나였다”라고 비판했다.트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령이 만나 평화 협상을 하는 것을 마련하고 있다면서 “푸틴이 잘해주길 바란다. 젤렌스키도 해야 할 일을 할 것이다. 젤렌스키는 어느 정도 유연함을 보여줘야 한다”고 말했다.그는 그러면서 “그 결과가 어떻게 될지 지켜보겠다. 만약 잘 된다면 내가 3자회담에 참여해 일을 마무리할 것”이라고 밝혔다.