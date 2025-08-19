‘그렇게 아버지가 된다’ 국민배우…19명 女아나와 성접대 모임

후지TV 성접대 스캔들 핵심 인물

“신입 아나운서 보고 싶다” 요청

일본 국민배우 후쿠야마 마사하루(56)가 후지TV 간부와 함께 여성 아나운서들을 상대로 한 ‘성접대 모임’의 핵심 인물로 지목되면서 충격을 주고 있다.18일 일본 주간지 여성세븐은 나카이 마사히로 성폭행 사건을 계기로 실시된 후지TV 내부 조사에서 후쿠야마 마사하루가 ‘유력 프로그램 출연자’로 명시됐다고 보도했다. 조사 결과 후쿠야마는 2005년부터 후지TV 오오타 료 전 전무이사와 정기적인 모임을 가져왔으며, 이 자리에는 최소 19명의 여성 아나운서가 동석한 것으로 드러났다.후지TV 제3자 위원회 보고서에 따르면 후쿠야마는 오오타 전 전무와의 모바일 메신저 대화에서 “여성 아나운서들과의 모임을 기대한다” “신입 아나운서를 만나고 싶다”는 메시지를 직접 보낸 것으로 확인됐다. 이 같은 요청에 따라 매년 1-2회씩 모임이 주선됐고, 현장에서는 성적 농담과 불쾌감을 유발하는 대화가 오간 것으로 조사됐다.참석했던 여성 아나운서들은 조사 과정에서 “후쿠야마의 대화에 성적인 내용의 저질스러운 농담이 포함돼 있었다”며 “후지TV 전무도 이에 동조하며 함께 성적인 대화를 즐겼다”고 증언했다.오오타 전 전무는 “1990년대부터 후쿠야마와 작품 관련 상담을 해왔고, 그 과정에서 친목 성격의 모임을 열었다”며 “제가 초대한 자리였고 후지TV 직원과 아나운서, 후쿠야마 측 관계자도 동석했다”고 해명했다.논란이 불거지자 후쿠야마 마사하루 소속사 아뮤즈는 해당 모임 참석 사실을 인정하고 “깊이 반성하고 있다”는 입장을 밝혔다. 후쿠야마 본인도 여성세븐과의 단독 인터뷰에서 “보고서를 읽고 깊은 고민을 거듭했다”며 “불쾌한 기분을 느낀 분을 특정하는 행위는 해서는 안 된다고 생각한다”고 말했다.다만 그는 “모임의 호스트가 됐다고 생각해 자리를 북돋우고 싶다는 생각이었다. 분위기를 띄우는 방식이 잘못됐다”고 해명했고, 소속사 측은 “후지TV로 회자되고 있는 성희롱적 문제는 없었다”는 입장을 고수하고 있다.이번 사건은 나카이 마사히로 성폭행 사건을 계기로 실시된 후지TV 전사 조사에서 드러났다. 외부 변호사들로 구성된 제3자 위원회는 내외부 관계자 222명 심층 인터뷰와 아나운서 1263명 설문조사를 실시한 결과, 100건 이상의 성희롱 피해 사례를 확인했다고 발표했다.설문 조사에서는 ‘접대 모임에서 신체 접촉이 있었다’ ‘호텔에 가자고 유혹했다’ 등의 구체적인 피해 사례가 보고됐다. 더 심각한 것은 피해 사실을 상사에게 알렸을 때 ‘네가 알아서 대처하라’며 묵살하거나, ‘모임에 참석하지 않으면 보너스 평가에 영향을 준다’며 불이익을 주겠다고 협박한 사례도 있었다는 점이다.후쿠야마 마사하루는 드라마 ‘갈릴레오’ ‘료마전’ 영화 ‘그렇게 아버지가 된다’ ‘용의자 X의 헌신’ 등을 통해 ‘완벽한 남성상’으로 각인되며 국민적 사랑을 받아왔다. 1990년 가수 데뷔 후 1991년 연기자로 전향해 일본 엔터테인먼트계의 대표 스타로 자리잡았으나, 2015년 결혼 이후 인기는 다소 주춤한 상태였다.그런 그가 성접대 의혹의 핵심 인물로 지목되자 일본 사회는 큰 충격에 빠졌다. 온라인 커뮤니티에는 “아나운서를 성접대 도구로 취급한 것이냐” “후지TV의 부패한 문화가 드러났다”는 비판이 쏟아지고 있다.여성세븐은 후속 보도를 통해 후쿠야마 마사하루의 추가 인터뷰 내용을 공개할 예정이라고 밝혔다.