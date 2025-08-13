“놀이 교육” 30대 여교사, 11살 제자에 성폭행…美 충격

이미지 확대 일리노이주 지역방송 WCIA-TV와 폭스뉴스 제휴 ‘폭스32 시카고’ 보도에 따르면 일리노이주 디케이터 공립학교 대체교사(substitute teacher)였던 앨리 바드필드(34·사진)는 지난 7일(현지시간) 재판에서 자신에게 적용된 약탈적 아동 성폭행 혐의를 인정했다. 일리노이주 마운트 자이언 경찰 자료. 닫기 이미지 확대 보기 일리노이주 지역방송 WCIA-TV와 폭스뉴스 제휴 ‘폭스32 시카고’ 보도에 따르면 일리노이주 디케이터 공립학교 대체교사(substitute teacher)였던 앨리 바드필드(34·사진)는 지난 7일(현지시간) 재판에서 자신에게 적용된 약탈적 아동 성폭행 혐의를 인정했다. 일리노이주 마운트 자이언 경찰 자료.

미국 일리노이주에서 30대 여교사가 11세 남학생 제자를 성폭행한 사실이 드러나 파문이 일고 있다.일리노이주 지역방송 WCIA-TV와 폭스뉴스 제휴 ‘폭스32 시카고’ 보도에 따르면 일리노이주 디케이터 공립학교 대체교사(substitute teacher)였던 앨리 바드필드(34)는 지난 7일(현지시간) 재판에서 자신에게 적용된 약탈적 아동 성폭행 혐의를 인정했다.해당 혐의 적용시 최대 60년의 징역형에 처할 수 있으나, 바드필드 측과 검사는 형량 거래(plea deal)에 따라 40년으로 형량 상한을 합의한 상태다.바드필드에 대한 선고는 다음 달 25일 이뤄진다.기혼 여성으로 알려진 바드필드는 2023년부터 2024년 4월까지 대체교사(정교사 휴직시 자리를 대체하는 일종의 기간제 교사)로 재직하면서, 6학년 학생이던 11살 남제자를 성폭행한 혐의를 받는다.그는 ‘놀이 교육’ 명목으로 학생을 집으로 유인한 뒤 최소 두 차례 성폭행한 것으로 조사됐다.교사의 범행은 교사의 집을 방문한 뒤로 달라진 아들의 행동에 의심을 품은 어머니가 휴대전화를 확인하면서 발각됐다.어머니는 아들의 휴대전화에서 교사와 노골적인 성적 메시지, 노출 사진을 교환한 것을 발견하고 경찰에 신고했다.이 과정에서 교사가 피해 아동에게 700달러(약 95만원)를 송금한 사실도 드러났다.이후 피해 아동은 어머니에게 2024년 3월 29일 교사의 집에서도 성폭행이 있었다고 털어놨다.애초 교사는 피해 아동이 먼저 자신에게 성적으로 접근했다며 범행을 부인했으나, 이후 법정에서 유죄를 인정했다.교사의 추악한 학대 범죄가 드러나자 학교 측은 즉각 교사를 파면했으며, 사법당국과 경찰은 피해 아동 및 가족에 대한 지원에 나섰다.경찰 관계자는 “신뢰할 수 있는 위치의 인물이 저지른 범죄라는 점에서 더욱 충격적”이라며 “피해 아동과 가족의 트라우마 극복을 위해 최선을 다하고 있다”라고 밝혔다.