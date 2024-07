전 세계 항공편 2만5079편 지연… 공항서 18시간 발 묶였다

워싱턴 특파원이 직접 겪은 ‘IT대란’

도쿄 김진아·워싱턴 이재연 특파원

2024-07-22 2면

19일(현지시간) 발생한 역대 최악의 정보기술(IT) 대란으로 전 세계가 모든 분야에서 대혼란을 겪었다. 이번 사태의 직격탄을 맞은 항공업계는 항공편이 취소·지연되면서 승객들의 피해가 계속되고 있다. 20일 항공편 추적사이트 플라이트어웨어에 따르면 이날 오후 2시(미 동부시간) 기준 전 세계 항공편 1992편이 취소됐고 2만 5079편이 지연됐다. 항공업체는 승객들의 탑승권을 발권하지 못해 직원들이 티켓용지에 직접 손으로 써 체크인을 진행하기까지 했다.서울신문 워싱턴 특파원도 IT 대란을 직접 겪었다. 위스콘신주 밀워키에서 열린 공화당 전당대회 취재가 끝난 직후 19일 워싱턴DC로 복귀하는 과정에서 기자는 환승지인 미니애폴리스 공항에서만 꼬박 18시간 동안 발이 묶였다. 델타항공의 첫 비행편은 1시간 30분이 지연됐지만, 워싱턴으로 가는 두 번째 항공편은 취소된 뒤 신시내티~DC를 거치는 항공편으로 바뀌었다. 신시내티행은 탑승까지 다 마친 뒤 기장과 승무원이 없다는 이유로 승객들이 전원 하차하는 사태가 발생했다. 미 전역에서 항공편 취소 사태가 일어나다 보니 항공기를 조종할 전체 기장들의 일정 역시 꼬인 것이다.금융기관에서는 거래 시스템이 막혔고 미국 일부 지역에서는 응급 구조 서비스인 911 신고가 먹통이 됐다. 물류 및 제조 업체도 제때 배송하거나 생산하지 못했고, 뉴욕 맨해튼 명소인 타임스스퀘어의 대형 전광판들이 블루스크린이 됐다가 꺼져 버리는 등 IT 대란은 영역을 가리지 않았다. 반면 이번 IT 대란은 중국과 러시아에는 별다른 영향을 주지 않은 것으로 알려졌다. 홍콩 사우스차이나 모닝포스트(SCMP)는 중국과 러시아가 마이크로소프트(MS) 등 외국 업체에 대한 의존도가 낮기 때문이라고 분석했다.21일 현재 각 업체가 전산 시스템을 복구하며 제자리를 찾아가고 있지만 완전 복구에는 시간이 더 필요할 것으로 알려지면서 불편이 계속될 것으로 보인다. 영국 서리대 사이버 보안 교수인 앨런 우드워드는 일간 가디언에 “이번 문제를 해결하려면 영향받은 시스템을 수동 재부팅해야 하기 때문에 운영 중인 PC 수천 대가 서로 다른 지역에 분산된 조직에는 어려운 작업”이라면서 복구가 쉽지 않을 것이라고 했다.유니버시티칼리지 런던(UCL)의 보안공학 교수인 스티븐 머독도 “원격으로 연결돼 있지 않은 경우 직접 나서서 해결해야 한다”면서 “특히 IT 업무를 아웃소싱한 기업이라면 문제 해결에 더욱 고전하게 될 것”이라고 전망했다.