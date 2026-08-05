[길섶에서] 세대 교체

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2026-08-05 26면

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내 또래 동료들은 회사 뒤편의 오래된 밥집에 가는 것을 좋아하지 않았다. 이름난 맛집이라지만 선배들에게 싫은 소리를 들은 기억만 남았기 때문이다. 한편으론 시간이 흐르니 그게 또 재미로 기억되는지라 최근에는 이런저런 모임을 그곳에서 갖는다. 그런데 이 집에는 일찍부터 얼굴을 익혔던 ‘이모’도 몇 분 계시다. 30년 넘게 같은 음식점에서 일하고 있으니 대단해 보인다.토종 이모들이 ‘장기근속’하는 동안 다른 면면은 자주 바뀌고 있다. 한때 골목을 장악했던 연변 이모들은 이제 보기가 어렵다. 대신 최근에는 한국에서 공부하며 음식점에서 일하는 유학생이 부쩍 늘었다.삼겹살 집에서 만난 아르바이트 유학생은 우즈베키스탄이 고향이라고 했다. 돼지고기가 허용되지 않는 이슬람 국가이니 종교적으로 유연해도 삼겹살 굽는 식당은 내키지 않았을 것이다. 골뱅이집에서 밤늦게까지 일하는 학생은 네팔에서 왔다. 이런 친구들을 만나면 매우 작은 성의 표시라도 하고 싶다. 열심히 사는 젊은 친구들이 대견해 보이니 나이를 먹었나 보다.