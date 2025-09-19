[사설] 300만 개인정보 털린 롯데카드… 뭉개다가 피해 눈덩이

이미지 확대 조좌진 롯데카드 대표이사를 비롯한 임원들이 18일 해킹 사고로 인한 고객 정보 유출 사태에 대해 사과하고 있다.

2025-09-19 35면

외부 해킹 공격으로 롯데카드 고객 297만명의 정보가 유출된 것으로 확인됐다. 롯데카드는 약 960만명의 회원을 보유한 업계 5위권 카드회사로, 전체의 3분의1에 가까운 회원 정보가 유출된 셈이다. 유출된 고객 정보로 카드 부정 사용이 발생할 가능성이 있는 고객은 28만명에 이른다.처음 해킹 사고가 발생한 것은 지난달 14일이었으나 롯데카드는 지난 1일에야 해킹 공격으로 1.7GB 규모의 데이터가 유출됐다고 금융당국에 신고했다. 조사 결과 실제 유출 규모는 이보다 훨씬 컸다. 지난 4월 SK텔레콤의 대규모 유심 정보 유출 사고에다 최근 KT와 LG유플러스의 보안 사고까지 잇따랐다. 줄줄이 터진 어처구니없는 보안 사고들로 국내 굴지의 기업들의 정보보안 체계가 얼마나 허술한지 적나라하게 드러났다. 뚜렷한 대응책도 없이 국민만 고스란히 피해에 노출돼 있다.기업들이 비용을 아끼려고 보안 투자를 소홀히 한 것은 아닌지부터 돌아봐야 한다. 특히 롯데카드는 2019년 롯데그룹이 지주사 체제로 전환하는 과정에서 금산분리 정책에 따라 사모펀드인 MBK파트너스에 매각됐다. 이후 MBK는 수익 극대화에 치중하면서 2022년 3조원에 팔겠다고 내놨다가 지난 5월에는 다시 2조원으로 희망 가격을 낮췄는데도 매각이 성사되지 않았다. 돈벌이에만 정신이 팔려 보안 투자는 뒷전이 아니었는지 궁금해진다. 롯데카드 측은 앞으로 5년 동안 1100억원을 들여 자체 보안 관제 체계를 구축하기로 했으나 곧이곧대로 믿을 국민은 별로 없을 성싶다.어제 이재명 대통령이 나서 “기업의 책임을 묻는 것도 필요하지만 갈수록 진화하는 해킹 범죄에 맞서 범정부 차원의 체계적 보안 대책을 서둘러야 한다”며 종합대책 마련을 지시했다. 기업들에 사후 책임을 따지는 일이 능사가 아니라 보안 체계에 대한 대대적 수술이 시급해졌다. 보안 투자에 대한 세제 혜택 확대 등 보안 강화를 유인할 수 있는 정책이 적극 검토돼야 한다.