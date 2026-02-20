[서울데이터랩]‘체리부로’ 29.89% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
입력 2026-02-20 09:35
수정 2026-02-20 09:35
20일 오전 9시 15분 체리부로(066360)가 등락률 +29.89%로 상승률 1위를 차지했다. 체리부로는 개장 직후 10분간 193만 7512주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 246원 오른 1069원이다.

한편 체리부로의 PER은 39.59로 평가되며, 이는 기업의 이익 대비 주가가 높은 수준임을 나타낼 수 있다. ROE는 -11.43%로, 이는 자본 대비 수익성이 음수임을 의미한다.

이어 상승률 2위 비케이홀딩스(050090)는 현재가 675원으로 주가가 24.77% 폭등하고 있다. 상승률 3위 유비온(084440)은 현재 1308원으로 24.45% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 에쎈테크(043340)는 18.78% 급등하며 778원에 거래되고 있다. 상승률 5위 흥구석유(024060)는 16.66%의 상승세를 타고 1만 7860원에 거래되고 있다.

6위 현대힘스(460930)는 현재가 2만 325원으로 15.22% 상승 중이다. 7위 스피어(347700)는 현재가 5만 300원으로 14.06% 상승 중이다. 8위 아모텍(052710)은 현재가 1만 1890원으로 12.92% 상승 중이다. 9위 아이에이(038880)는 현재가 138원으로 10.40% 상승 중이다. 10위 다원넥스뷰(323350)는 현재가 1만 6070원으로 10.07% 상승 중이다.



이밖에도 앱튼(270520) ▲9.43%, RFHIC(218410) ▲8.49%, 중앙에너비스(000440) ▲8.34%, 에이치브이엠(295310) ▲8.01%, SKAI(357880) ▲7.66%, 에스코넥(096630) ▲7.57%, 젬백스(082270) ▲7.47%, 에이프로(262260) ▲7.46%, 슈프리마(236200) ▲7.35%, 아이티켐(309710) ▲7.18% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로