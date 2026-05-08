창업 청년 모시는 경북도…정착 지원 최대 2000만원

세줄 요약 경북도가 전국 청년의 지역 창업과 정착을 돕는 지원사업 참여자를 모집한다. 경주·김천·문경·예천·울진 5개 시군에서 7명을 선발하며, 사업화 자금 1500만원과 정착비 500만원을 지원한다. 경북도, 청년 창업·정착 지원사업 모집

5개 시군 7명 선발, 최대 2000만원 지원

전국 청년 유입으로 지방소멸 대응

이미지 확대 경북도가 오는 22일까지 모집하는 ‘2025 청년창업 지역청착 사업’ 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도가 오는 22일까지 모집하는 ‘2025 청년창업 지역청착 사업’ 경북도 제공

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경북도가 타 시·도 청년의 유입을 위해 창업을 지원한다.도는 지역 자원을 활용한 청년 창업과 청년 인구 유입을 위해 ‘2026 경북 청년 창업 지역 정착 지원 사업’ 참여자를 모집한다고 8일 밝혔다.사업은 좋은 아이디어를 가진 전국 청년들의 창업 사업화와 함께 지역 정착을 동시에 지원하기 위해 시행된다. 지역 청년 유입을 통해 지방 소멸을 막고 지역 활력도 늘린다.신청 자격은 19세 이상 39세 이하 경북 이외 지역 주소지 청년으로 개인 또는 최대 2인 팀으로 참여할 수 있다. 경북 주소지 청년도 경북 외 지역 거주자와 팀을 이루면 신청이 가능하다.이번 모집은 5개 시·군(경주·김천·문경·예천·울진)에서 총 7명을 선발한다. 최종 선정된 참여자에게는 시제품 제작, 원료구입비, 인증획득비, 장소임차, 인테리어 등 창업 추진에 소요되는 사업화 자금 1500만원과 지역 정착에 소요되는 정착 활동비 500만원이 지급된다. 전문가 컨설팅과 창업 기초교육 등 후속 지원도 실시해 청년이 안정적으로 정착할 수 있도록 밀착 관리한다.2021년부터 현재까지 해당 사업을 통해 70여명의 청년들이 경북에 정착해 기업을 운영하고 있다. 신청은 오는 22일까지 온라인 접수하고, 서류 심사와 대면 심사를 거쳐 최종 선발된다.이상수 경상북도 지방시대정책국장은 “경북은 풍부한 지역자원을 지니고 있어 창업의 꿈을 가지고 있는 청년들이 정착하기에 적합한 곳”이라며 “앞으로도 청년들이 경북에서 창업하고 성장할 수 있는 지속가능한 환경을 조성해 청년 창업이 활성화될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.