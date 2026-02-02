[서울데이터랩] 코스피 4949.67p, -5.26%로 하락 마감

정연호 기자
입력 2026-02-02 16:08
수정 2026-02-02 16:08
2월 2일 오후 4시 한국거래소에 따르면, 코스피는 274.69포인트(-5.26%) 하락한 4949.67에 마감했다.

장중 고점은 5196.71이었으며, 최저점은 4933.58까지 떨어졌다. 52주 최고점과 최저점은 같은 날에 기록된 5321.68로 확인됐다.

투자자별 매매 동향을 살펴보면, 개인 투자자는 45874억 원어치를 순매수했다. 반면 외국인은 25168억 원, 기관은 22125억 원어치를 순매도했다. 프로그램 매매 동향에서는 차익 거래가 6999억 원, 비차익 거래가 15751억 원으로 전체적으로 22750억 원의 순매도가 이루어졌다.

등락 종목 수는 상한종목 1개, 상승종목 116개, 보합종목 11개, 하락종목 799개로, 대부분의 종목이 하락세를 보였다.

