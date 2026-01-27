트럼프 ‘관세 날벼락’에도 ‘5000피’ 탈환…하이닉스 4% 급등

삼성전자 1%대 올라…현대차 상승 전환

이미지 확대 코스피, 트럼프발 관세 쇼크에 하락 출발...코스닥은 반등 한국산 제품에 대한 관세를 무역합의 이전으로 되돌리겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 코스피가 하락 출발했다. 27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 2026.1.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 트럼프발 관세 쇼크에 하락 출발...코스닥은 반등 한국산 제품에 대한 관세를 무역합의 이전으로 되돌리겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 코스피가 하락 출발했다. 27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 2026.1.27 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 증시가 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘관세 쇼크’에도 반등해 재차 ‘5000피’ 고지를 탈환했다. 현대차와 기아 등 그간 급등했던 자동차주들이 하락하며 장 초반 낙폭을 키웠지만, SK하이닉스가 4%대 급등하며 지수를 끌어올렸다.27일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 오전 10시 45분 전 거래일 대비 53.44포인트(1.08%) 오른 5003.13에 거래되고 있다.코스피는 이날 16.70포인트(0.34%) 내린 4932.89로 개장한 뒤 한때 4890.72까지 밀리며 4900선마저 내줬다. 그러나 점차 낙폭을 줄여 상승 전환했다.지수의 반등을 이끈 건 삼성전자와 SK하이닉스였다. 삼성전자는 1.05% 하락한 15만 500원에 거래를 시작해 2% 가까이 하락했으나 현재 1%대 상승하고 있다. SK하이닉스는 장 초반 소폭 하락했다 4%대까지 상승폭을 키웠다.장 초반 4%대 급락하던 현대차와 기아 등 자동차주도 낙폭을 줄여 현대차는 0.8% 상승 전환했다.전날 ‘천스닥’ 고지에 오른 코스닥은 7.78포인트(0.73%) 오른 1072.19에 거래되고 있다. ‘코스닥 대장주’ 알티오젠은 지난 이틀간 9% 넘게 오른 데 이어 이날은 보합세를 보이고 있다.‘트럼프발 쇼크’로 원화는 하락 출발했다. 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 9.4원 오른 1450.0원으로 장을 시작했다.