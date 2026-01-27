트럼프 관세 인상...평택항에 세워진 수출용 차량

이미지 확대
도널드 트럼프 미국 대통령은 한국 국회가 한·미 무역 합의를 이행하지 않고 있다며 자동차 등 품목별 관세와 모든 상호관세를 기존 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 지난 26일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 “한국 입법부가 한국과 미국 간 합의를 지키지 않고 있다”고 주장하며 한국에 대한 관세 인상을 시사했다. 다만 인상 시점은 구체적으로 밝히지 않았다.
트럼프 대통령이 한국에 대한 관세를 인상하겠다고 밝힌 이유는?