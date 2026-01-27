트럼프 관세 인상...평택항에 세워진 수출용 차량

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령은 한국 국회가 한·미 무역 합의를 이행하지 않고 있다며 자동차 등 품목별 관세와 모든 상호관세를 기존 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다. 사진은 수출용 차량이 27일 경기 평택시 평택항에 세워져 있는 모습. 2026.1.27 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령은 한국 국회가 한·미 무역 합의를 이행하지 않고 있다며 자동차 등 품목별 관세와 모든 상호관세를 기존 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다. 사진은 수출용 차량이 27일 경기 평택시 평택항에 세워져 있는 모습. 2026.1.27 이지훈 기자

도널드 트럼프 미국 대통령은 한국 국회가 한·미 무역 합의를 이행하지 않고 있다며 자동차 등 품목별 관세와 모든 상호관세를 기존 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다.트럼프 대통령은 지난 26일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 “한국 입법부가 한국과 미국 간 합의를 지키지 않고 있다”고 주장하며 한국에 대한 관세 인상을 시사했다. 다만 인상 시점은 구체적으로 밝히지 않았다.사진은 수출용 차량이 27일 경기 평택시 평택항에 세워져 있는 모습.