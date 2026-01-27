장동혁 “李 대통령, 참모 뒤에 숨지 말고 트럼프에 직접 전화해야”

트럼프, 15% → 25% 관세 인상

장동혁 “대통령은 책임지는 자리”

“외교는 쇼가 아니라 실력”

장동혁 국민의힘 대표가 15일 국회 제헌국회의원상 앞에서 공천헌금·통일교 특검 수용을 촉구하며 단식하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 27일 도널드 트럼프 미국 대통령의 한국산 자동차 등에 대한 관세(15% → 25%) 인상 발표에 “이재명 대통령은 참모들 뒤에 숨지 말고 트럼프 대통령에게 전화하라”라며 “대통령은 책임지는 자리이고, 외교는 쇼가 아니라 실력”이라고 강조했다.단식 후 입원해 회복 치료를 받다 퇴원한 장 대표는 이날 오후 페이스북에 “트럼프는 약속을 어긴 사람의 전화를 받지 않는다”며 “핫라인 번호 받았다고 좋아하는 철없는 총리, 자기들이 장악한 국회의 입법을 탓하며 화만 내는 대통령. 그 사이 국민 지갑에는 25% 관세 폭탄이 떨어졌다”고 썼다.이날 오전 이 대통령이 국무회의에서 “(정부 출범) 8개월이 다 돼 가는데, 정부의 기본적인 정책 방침에 대한 입법조차도 20%밖에 안 됐다”며 “지금 국회가 너무 느려서 일할 수가 없는 상태”라고 질타한 것을 겨냥한 것이다.장 대표는 또 김민석 국무총리가 JD 밴스 부통령과의 회담에 대해 “밴스 부통령이 즉석에서 자기 직통 번호를 알려줬고, 안보 보좌관의 전화번호도 적어서 줬다”며 핫라인 구축을 방미 성과로 내세운 것도 꼬집었다.