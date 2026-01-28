코스피 사상 첫 5100선 돌파…꿈의 ‘16만전자’ 달성

트럼프 ‘관세 철회’ 시사에 코스피 훈풍
코스피, 트럼프 관세 유화 발언에 5,100 돌파
28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피지수와 코스닥지수가 표시되고 있다. 코스피지수는 전장보다 60.54포인트(1.19%) 오른 5,145.39에, 코스닥지수는 10.88포인트(1.00%) 오른 1,093.47에 개장했다. 2026.1.28 연합뉴스
글로벌 반도체 열풍과 증시 훈풍에 힘입어 삼성전자가 사상 처음으로 ‘16만전자’ 고지에 올랐다. 우리나라가 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘관세 충격’을 피하면서 코스피는 사상 처음으로 5100만선을 돌파했다.
28일 코스피 시장에서 삼성전자는 전 거래일 대비 1.94% 오른 16만 2600원에 거래를 시작했다. 전날 4.87% 급등하며 15만 9500원에 마감, 16만원을 눈앞에 뒀던 삼성전자는 이날 거래가 시작되자마자 16만원을 넘어섰다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 60.54포인트(1.19%) 오른 5145.39에 거래를 시작했다. 전날 5084.85에 거래를 마치며 종가 기준 사상 첫 ‘5000피’를 달성한 지수는 이날 장 초반 5100선마저 넘어섰다.
앞서 한국에 자동차 등의 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 경고했던 도널드 트럼프 미국 대통령이 하루만에 이를 철회할 수 있다는 발언을 하면서 코스피 상승에 탄력이 붙었다.
전날 ‘80닉스’ 고지에 오른 SK하이닉스는 1.25% 오른 81만원에 거래를 시작해 장 초반 51만 5000원까지 오름폭을 키웠다. ‘관세 충격’을 피한 현대차는 3.38%, 기아는 1.04% 상승 출발했다.
지난 26일 ‘1000스닥’을 돌파한 코스닥 지수는 10.88포인트(1.00%) 오른 1093.47에 거래를 시작해 장 초반 사상 처음으로 1100선을 돌파했다.
