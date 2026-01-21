[서울데이터랩]빅테크 종목 하락세 지속 중

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]빅테크 종목 하락세 지속 중

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-21 08:39
수정 2026-01-21 08:39
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


20일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 하락세를 보였다. 전 종목이 마이너스 등락률을 기록하며 부진한 모습을 나타냈다.

엔비디아(NVDA)는 178.07달러로, 전일 대비 4.38% 하락하며 가장 큰 하락폭을 기록했다. 애플(AAPL)은 246.70달러로 3.46% 하락했다. 마이크로소프트(MSFT)는 454.52달러로 1.16% 하락하여 상대적으로 적은 하락폭을 보였다.

아마존닷컴은 231.00달러로 3.40% 하락했다. 알파벳 Class A는 322.00달러로 2.42% 하락했으며, 알파벳 Class C는 322.16달러로 2.48% 하락했다. 브로드컴은 332.60달러로 5.43% 하락하여 두 번째로 큰 하락폭을 기록했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량 213,269,336주, 거래대금 383억 달러로 약 56조 7,391억원을 기록했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 8.85%에 달했다. 다음으로 많은 거래대금을 기록한 애플은 179억 달러로 약 26조 5,021억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 4.94%에 해당했다. 세 번째로는 마이크로소프트가 113억 달러로 약 16조 7,123억원의 거래대금을 기록하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.34%를 기록했다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
빅테크 TOP7 중 가장 큰 하락폭을 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로