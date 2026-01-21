[서울데이터랩]빅테크 종목 하락세 지속 중

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

20일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 하락세를 보였다. 전 종목이 마이너스 등락률을 기록하며 부진한 모습을 나타냈다.엔비디아(NVDA)는 178.07달러로, 전일 대비 4.38% 하락하며 가장 큰 하락폭을 기록했다. 애플(AAPL)은 246.70달러로 3.46% 하락했다. 마이크로소프트(MSFT)는 454.52달러로 1.16% 하락하여 상대적으로 적은 하락폭을 보였다.아마존닷컴은 231.00달러로 3.40% 하락했다. 알파벳 Class A는 322.00달러로 2.42% 하락했으며, 알파벳 Class C는 322.16달러로 2.48% 하락했다. 브로드컴은 332.60달러로 5.43% 하락하여 두 번째로 큰 하락폭을 기록했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량 213,269,336주, 거래대금 383억 달러로 약 56조 7,391억원을 기록했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 8.85%에 달했다. 다음으로 많은 거래대금을 기록한 애플은 179억 달러로 약 26조 5,021억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 4.94%에 해당했다. 세 번째로는 마이크로소프트가 113억 달러로 약 16조 7,123억원의 거래대금을 기록하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.34%를 기록했다.