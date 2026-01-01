닫기 이미지 확대 보기

새해 맞는 뉴욕 증시

지난달 31일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 새해맞이 기념으로 ‘2026’ 숫자 안경을 쓰고 있다. 지난해 마지막 거래일인 이날 다우존스30산업평균 지수는 전장보다 0.63%, 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500 지수는 0.74%, 나스닥 지수는 0.76% 하락 마감했다.

뉴욕 UPI 연합뉴스