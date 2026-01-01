새해 맞는 뉴욕 증시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

새해 맞는 뉴욕 증시

입력 2026-01-01 23:58
수정 2026-01-01 23:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
새해 맞는 뉴욕 증시
새해 맞는 뉴욕 증시 지난달 31일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 새해맞이 기념으로 ‘2026’ 숫자 안경을 쓰고 있다. 지난해 마지막 거래일인 이날 다우존스30산업평균 지수는 전장보다 0.63%, 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500 지수는 0.74%, 나스닥 지수는 0.76% 하락 마감했다.
뉴욕 UPI 연합뉴스


지난달 31일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 새해맞이 기념으로 ‘2026’ 숫자 안경을 쓰고 있다. 지난해 마지막 거래일인 이날 다우존스30산업평균 지수는 전장보다 0.63%, 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500 지수는 0.74%, 나스닥 지수는 0.76% 하락 마감했다.

뉴욕 UPI 연합뉴스

2026-01-02 17면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
지난해 마지막 거래일 미국 주요 지수들의 흐름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로