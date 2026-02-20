맥도날드도 인상… 빅맥세트 오늘부터 7600원

35개 품목 평균 2.4% 올라

‘버거플레이션’ 우려 확산

2026-02-20 B3면

고물가 속에 서민들의 ‘가성비’ 있는 한 끼를 책임지는 햄버거 가격이 줄지어 오르고 있다. 버거킹에 이어 한국맥도날드도 가격 인상에 나섰다.한국맥도날드는 20일부터 햄버거와 음료, 사이드 메뉴 등 총 35개 품목의 가격을 평균 2.4% 올린다고 19일 밝혔다. 지난해 3월 이후 약 11개월 만에 가격 인상에 나선 것이다.대표 메뉴인 ‘빅맥’의 단품 가격은 5500원에서 5700원(3.6%)으로, 빅맥 세트는 7400원에서 7600원(2.7%)으로 각각 200원씩 오른다. ‘맥스파이시 상하이 버거’는 5500원에서 5900원으로 400원(7.3%) 뛴다. 감자튀김(프렌치프라이)은 2500원에서 2600원으로, 탄산음료는 1900원에서 2000원으로 각각 100원씩 가격이 인상된다. 전체 평균 인상률은 2.4%다.업체는 “고환율(원화 가치 하락)과 원재료·인건비 상승 등에 따른 불가피한 조치”라며 “고객 부담을 최소화하기 위해 가격 인상 메뉴 수와 폭을 최대한 줄였다”고 밝했다. 또 이번 인상 후에도 ‘불고기 버거 세트’ 등 5개 세트 메뉴의 가격은 6000원을 밑돌고, 점심시간 할인 제도인 ‘맥런치’에 새로운 메뉴를 포함시켰다고 했다.올해 햄버거 가격 인상은 지난 12일 버거킹이 100~200원씩 가격을 올리면서 포문을 열었다. 버거킹의 대표 메뉴인 ‘와퍼’ 단품은 7200원에서 7400원으로 올랐고, 와퍼 세트 메뉴는 9600원으로 1만원에 육박한다.주요 햄버거 프랜차이즈들이 매년 가격을 올린 데 이어 올해도 연초부터 인상하는 흐름이 되풀이되면서 ‘버거플레이션’(버거와 인플레이션의 합성어)에 대한 우려가 확산하는 모습이다.국가데이터처에 따르면 지난달 햄버거 품목의 물가지수는 전년 동월 대비 2.5% 올랐다. 햄버거 재료 중 수입산 소고기 패티 등은 고환율에 따른 원가 압박이 있고 인건비도 상승했지만, 밀가루 가격은 최근 하락했다.