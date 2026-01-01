백화점 오늘부터 첫 정기 세일[경제 브리핑]

방금 들어온 뉴스

백화점 오늘부터 첫 정기 세일[경제 브리핑]

입력 2026-01-01 23:57
수정 2026-01-01 23:57
백화점 업계가 병오년 새해를 맞아 나란히 첫 정기 세일에 나선다. 신세계백화점은 2일부터 11일까지 전 점포에서 ‘신세계 페스타’를 연다고 1일 밝혔다. 300여개 패션·잡화·리빙 브랜드가 참여한다. 특히 스트리트 패션·아동·스포츠 장르에서 최대 70% 할인한 상품을 선보이는 ‘굿 복 데이 특가 상품’을 마련했다. 롯데백화점은 2~18일 신년 정기 세일을 진행한다. 410여개 브랜드가 참여해 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 2~11일에는 전 상품군에서 구매 금액의 7%에 상당하는 액수로 롯데모바일상품권을 증정한다. 현대백화점도 2~18일 ‘더 세일’ 행사를 통해 가을·겨울 시즌 상품 등을 최초 판매가 대비 최대 50% 할인 판매한다.

2026-01-02 16면
