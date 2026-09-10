“추석 물가 잡아라”… 정부, 농수산물 할인 900억 더 푼다

할인 1주일 연장… 1인당 한도 폐지

당면 8.9%·배 8.4% 등 가격 올라

명태·오징어·조기 2000t 추가 공급

이미지 확대 조기 비싸져… ‘자린고비’도 긴장 추석을 앞두고 정부가 농축수산물 할인 지원에 900억원을 추가 투입하기로 한 9일 서울 시내 전통시장에서 시민들이 수산물을 살펴보고 있다.

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세줄 요약 정부가 추석 성수품 물가 안정을 위해 농축수산물 할인 예산 900억원을 추가 투입했다. 할인 기간은 30일까지 늘리고 1인당 한도도 없애며, 비축 수산물 공급 확대와 가공식품 할인, 바가지요금 단속도 병행했다. 추석 성수품 물가 안정 위해 900억원 추가 투입

농축수산물 할인 기간 연장, 1인당 한도 폐지

수산물 공급 확대와 바가지요금 단속 강화

2026-09-10 B4면

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추석을 앞두고 성수품 물가가 불안해지자 정부가 900억원을 추가 투입해 농축수산물 할인 기간을 늘리고 1인당 할인 한도를 없애기로 했다.정부는 9일 강기룡 재정경제부 차관보 주재로 ‘물가관계부처회의 겸 추석 바가지요금 근절 관계부처 태스크포스(TF)’를 열고 추석 민생안정대책 보완 방안을 발표했다. 정부는 지난 1일 발표한 1030억원 규모의 농축수산물 할인 지원에 900억원을 추가 투입한다. 기존 할인 지원 규모도 역대 최대였지만 차례상 주요 품목의 가격이 높은 수준을 유지하자 보완 대책을 내놓은 것이다.지난달 전체 농축수산물 물가는 1년 전보다 2.6% 내렸지만 조기(8.5%)·배(8.4%)·쌀(6.2%)·달걀(5.2%)·명태(3.6%) 등은 올랐다. 당면(8.9%), 간장(8.8%), 참기름(5.5%) 등 부재료 가격도 상승했다.농축수산물 할인 행사는 이달 3~23일에서 30일까지로 1주일 연장한다. 매주 1인당 2만원이었던 할인 한도도 없애 행사 기간에 제한 없이 할인받을 수 있도록 한다.수산물 공급도 확대한다. 추석 수요가 큰 어종을 중심으로 정부 비축 물량 공급을 2만t에서 2만 2000t으로 늘린다. 명태 1300t, 오징어 300t, 참조기 300t, 마른조기 100t 등 2000t을 추가로 풀어 총공급량을 평시의 3배 수준으로 확대한다. 비축 물량의 공급 가격 인하 폭도 최대 40%에서 50%로 높여 도매시장과 마트, 전통시장 등에 공급한다.가공식품 업계도 할인 확대에 동참한다. 참여 업체를 20개로 늘려 이달 중 총 4765개 품목을 최대 64% 할인한다. 라면, 면류, 두부류, 빵, 장류, 스낵류, 아이스크림, 즉석식품은 최대 50%, 음료는 최대 64% 할인한다. 정부는 할인 품목과 할인율을 추가로 확대하도록 업계와 협의할 방침이다.추석 연휴 기간 바가지요금도 집중 단속한다. 오는 14~22일 범부처 합동으로 시장과 관광지의 식당·숙박업소 등을 현장 점검하고 업계의 자율적인 자정 활동도 강화한다. 민생 밀접 품목의 가격 담합 등 불공정 행위도 지속적으로 점검해 엄정 대응할 계획이다.