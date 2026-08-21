‘100g당 600원대’ 금어기 풀린 가을 햇꽃게 어디서 살까

‘꿀잠 꽃게’부터 ‘냉수마찰’까지…신선도 경쟁

이마트 서해안 선단 50여척 계약

쿠팡도 산지 다변화 물량 50% 늘려

이미지 확대 피시원 신진도 산지직송 가을 자망 햇꽃게 상품 이미지. 쿠팡 제공 닫기 이미지 확대 보기 피시원 신진도 산지직송 가을 자망 햇꽃게 상품 이미지. 쿠팡 제공

이미지 확대 지난해 8월 22일 롯데마트 그랑그로서리 은평점 수산 매장에서 햇꽃게를 판매하는 모습. 롯데마트 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 8월 22일 롯데마트 그랑그로서리 은평점 수산 매장에서 햇꽃게를 판매하는 모습. 롯데마트 제공

세줄 요약 가을 햇꽃게 금어기가 풀리자 유통업계가 산지 직송과 저가 경쟁에 돌입했다. 이마트는 100g당 689원, 쿠팡은 688원, 컬리는 680원대 상품을 내세웠고, 롯데마트는 저온 해수와 톱밥 포장으로 신선도를 강조했다. SSG닷컴도 할인 행사를 열며 판촉전에 합류했다. 가을 햇꽃게 금어기 해제, 유통업계 판촉전 개시

대형마트·이커머스, 100g당 600원대 가격 경쟁

산지 직송·콜드체인 앞세워 신선도 강조

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21일 가을철 대표 수산물인 꽃게 금어기가 해제되면서 유통업계의 ‘꽃게 전쟁’이 막을 올렸다. 대형마트와 이커머스 업계는 앞다퉈 산지 직송 인프라를 앞세워 신선도를 강조하는 한편 100g당 600원대의 가격을 내세우며 가을 식탁 물가 선점에 나섰다.대형마트들은 단독 선단 계약과 산지 콜드체인 시스템을 앞세워 대규모 물량 공세에 돌입했다. 이마트는 이날부터 3일간 국산 가을 햇꽃게를 100g당 689원에 판매한다. 이는 지난해 행사가(741원)보다 낮은 가격이다. 24~26일까지는 신세계 포인트 적립 시 100g당 60% 이상 할인안 772원에 판매한다.충남 태안 등 서해안 주요 산지 선박 50여 척과 단독 계약을 맺은 이마트는 행사 첫날 물량을 전년 대비 70% 이상 늘린 약 20t 규모로 준비했다.롯데마트와 슈퍼는 신선도를 극대화한 ‘꿀잠 꽃게’로 출사표를 던졌다. 조업 직후 5도 이하 저온 해수에 담가 꽃게의 움직임을 안정시킨 뒤 톱밥으로 덮어 산 채로 전국 매장에 직송하는 방식이다. 전용 선단 25척과 전문 패킹장 9곳을 가동 중인 롯데마트·슈퍼는 이날부터 26일까지 행사 카드로 결제 시 30% 할인 혜택을 제공한다.이커머스 업계는 빠른 배송과 맞춤형 할인 혜택으로 꽃게 판촉에 나선다.쿠팡은 올해 꽃게 매입량을 전년 대비 50% 늘린 150t으로 확대하고, 산지도 인천 연평·옹진 등을 포함한 서해 7곳으로 넓혔다. 오는 24일까지 ‘피시원 신진도 산지직송 가을 자망 햇꽃게’를 100g당 688원에 선보인다. 지난해 최저가 상품(100g당 760원)에 비해서 약 10% 저렴하다. 특히 산지 미니 물류센터(MFC)를 통해 조업된 꽃게를 이르면 다음 날 아침 7시 전에 문 앞으로 배송해 신선도 유지와 배송 속도를 극대화했다.컬리는 통발 대신 그물로 조업해 산지에서 바로 빙장 포장하는 ‘냉수마찰 햇꽃게’ 기획전을 연다. 해양수산부 20% 할인 쿠폰을 적용하면 23일까지 2㎏ 1만 3600원(100g당 680원)에 구매 가능하다.SSG닷컴은 26일까지 ‘쓱 장보기 페스타’를 열고 서해 햇꽃게를 최대 40% 할인 판매하며, 배송 권역에 따른 장바구니 할인 쿠폰 등을 추가 지급한다.