[포토]이명호 국가데이터처 차장, 폭염 피해 조사대상처 방문

이미지 확대 이명호 국가데이터처 차장, 폭염 피해 조사대상처 방문 이명호 국가데이터처 차장(왼쪽)이 13일 농업통계 조사대상처인 경북 상주의 사과 재배 농가를 방문해 폭염으로 인한 사과의 생육 상태 및 작황 현황을 살펴보고 있다. (사진=국가데이터처 제공) 닫기 이미지 확대 보기 이명호 국가데이터처 차장, 폭염 피해 조사대상처 방문 이명호 국가데이터처 차장(왼쪽)이 13일 농업통계 조사대상처인 경북 상주의 사과 재배 농가를 방문해 폭염으로 인한 사과의 생육 상태 및 작황 현황을 살펴보고 있다. (사진=국가데이터처 제공)

이미지 확대 여름철 외식 물가를 점검하는 이명호 국가데이터처 차장 이명호 국가데이터처 차장(오른쪽)이 13일 경북 상주시 중앙시장 내 한 식당을 방문해 사업주와 여름철 외식 물가 변동 추이에 대해 대화를 나누고 있다. (사진=국가데이터처 제공) 닫기 이미지 확대 보기 여름철 외식 물가를 점검하는 이명호 국가데이터처 차장 이명호 국가데이터처 차장(오른쪽)이 13일 경북 상주시 중앙시장 내 한 식당을 방문해 사업주와 여름철 외식 물가 변동 추이에 대해 대화를 나누고 있다. (사진=국가데이터처 제공)

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이명호 국가데이터처 차장이 13일 경북 상주시를 방문해 사과 재배 농가의 작황 현황을 살피고, 여름철 외식 물가 변동 실태를 점검했다.이번 방문은 폭염 등 기후가 농산물 작황과 물가에 미치는 영향을 현장에서 확인하고, 농업통계 조사 현장의 실태를 점검하기 위해 마련됐다.이 차장은 먼저 상주시 소재 사과 재배 농가를 찾아 부사·아리수 등 사과의 생육 상태와 작황 현황을 살폈다. 농가 경영주로부터 최근 폭염이 사과 생육과 품질에 미치는 영향과 영농 현장의 애로사항도 청취했다.이어 상주시 중앙시장 내 식당을 방문해 사업주와 여름철 외식 물가 변동 추이에 대해 대화를 나눴다. 계절적 요인과 식재료 가격 변화가 소상공인 경영에 미치는 영향을 파악했다.