[포토]이명호 국가데이터처 차장, 폭염 피해 조사대상처 방문

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이명호 국가데이터처 차장, 폭염 피해 조사대상처 방문
이명호 국가데이터처 차장(왼쪽)이 13일 농업통계 조사대상처인 경북 상주의 사과 재배 농가를 방문해 폭염으로 인한 사과의 생육 상태 및 작황 현황을 살펴보고 있다. (사진=국가데이터처 제공)
이명호 국가데이터처 차장이 13일 경북 상주시를 방문해 사과 재배 농가의 작황 현황을 살피고, 여름철 외식 물가 변동 실태를 점검했다.
이번 방문은 폭염 등 기후가 농산물 작황과 물가에 미치는 영향을 현장에서 확인하고, 농업통계 조사 현장의 실태를 점검하기 위해 마련됐다.
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여름철 외식 물가를 점검하는 이명호 국가데이터처 차장
이명호 국가데이터처 차장(오른쪽)이 13일 경북 상주시 중앙시장 내 한 식당을 방문해 사업주와 여름철 외식 물가 변동 추이에 대해 대화를 나누고 있다. (사진=국가데이터처 제공)
이 차장은 먼저 상주시 소재 사과 재배 농가를 찾아 부사·아리수 등 사과의 생육 상태와 작황 현황을 살폈다. 농가 경영주로부터 최근 폭염이 사과 생육과 품질에 미치는 영향과 영농 현장의 애로사항도 청취했다.
이어 상주시 중앙시장 내 식당을 방문해 사업주와 여름철 외식 물가 변동 추이에 대해 대화를 나눴다. 계절적 요인과 식재료 가격 변화가 소상공인 경영에 미치는 영향을 파악했다.
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